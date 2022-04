UŽIVO Milanović: Generali su proglašeni ološem, to je rekao Udbašenković

Predsjednik Zoran Milanović prisustvovao je konferenciji Hrvatska kakvu trebamo nakon čega je komentirao tekuće stvari. Govorio je o izborima u Sloveniji.

- Ja se nadam da neće - rekao je Milanović odgovarajući na pitanje može li nova slovenska vlada zakomplicirati stvari Hrvatskoj.

- Janša je imao stabilno biračko tijelo, ljevica nema i u toj nepredvidljivosti se politika talasa - rekao je. Kazao je kako nije dobro vidjeti da podrška od 40% nakon godinu dana pada na 12%.

- Ako Hrvatskoj žele spriječiti ulaz u Schengen, OK, neće Hrvatska propasti - rekao je dodajući da to njima neće donijeti dobro.

Kazao je kako onda mi ne bi trebali kontrolirati granicu. Komentirao je i činjenicu da Banožićevo ministarstvo ne isplaćuje dnevnice vojnicima koji su u Milanovićevoj pratnji.

- Ministar je kriminalac kojem trenutno nitko ne može ništa. On ne želi vratiti Burčula na posao, to je čovjek koji krši zakon jer mu to Udbašenković omogućava - rekao je Milanović.

- Mislite da sam zaboravio što sam govorio prije dva dana? - kazao je.

Rekao je kako je premijer Andrej Plenković generale proglasio 'sitnim udbaškim pudlicama'.

- Može li sebe Gotovina svaki dan braniti? Ne može. Tko mu može pomoći? Ja. Može li Rojs sebe braniti? Može li Čermak? Ne mogu. Ti ljudi su proglašeni ološem. To je rekao Udbašenković - rekao je.

Novinari su ga pitali može li citirati premijera da je rekao da su generali 'udbaške pudlice' i da su generali 'retardirani'.

- Ne, nije doista rekao da su udbaške pudlice, a je li doista rekao da su ljudi bez ikakvog integriteta... znate što su metafore, metonimije, implikacije... Ako kažete da je nešto odrađeno tim ljudima na način da su dovedeni za uši da nešto potpišu, što su oni? Ljudi sa autonomijom volje ili običan otpad? Kako se to zove? Znate metaforu? Dakle što je to drugo? Optužiti Gotovinu, Miljavca, Lošu, Čermaka... da su za ušice dovedeni, da ih je doveo Nobilo čiji je to posao... - komentirao je predsjednik.

- Ne, Plenković to nije doslovno rekao. On je perfidan, on je zao. On i nekoliko njegovih klošara to smišljaju, kao u Kumrovcu - rekao je.

- Danas se pravit grbav i optuživat ljude koji su iznijeli rat u ovoj zemlji da su promotori i zaštitnici udbaša, to mogu samo ljudi koji su prošli udbašku školu - kazao je.

Rekao je kako je ovo vrlo ozbiljna tema i da ne zna koji su motivi generala koji su stali u zaštitu da se ljude pusti iz zatvora.

- Dok su drugi jeli blato u JNA, udbaš su bili oslobođeni, oni su razmišljali kako da te iste pogode blatom kad se vrate iz JNA - rekao je predsjednik.

- Plenković i njih nekoliko su izveli udbaški udar na generale. Plenković je u ovome čisti, sitni, mali prljavi udbaš - kazao je Milanović.

Postavili su mu i pitanje kako će se postaviti ako Švedska i Finska podnesu zahtjev za ulazak u NATO.

- Ja najviše na svijetu volim Finsku i Švedsku, no moram raditi za Hrvatsku. Ako je njima problem Rusija nakon 70 godina i ako trebaju ući u NATO, možemo o tome razgovarati. To smatram vrlo opasnom avanturom, ovaj je rat tek počeo, ne mislim na rat u Ukrajini. Ovdje je kaos tek počeo - rekao je.

- Ja formalno ne mogu o tome odlučiti sam. Reći ću vam što mislim, mislim da je vrlo opasno šarlatanstvo. Međutim, ne možemo reći ne, je l'' tako? Što se mene tiče, neka uđu u NATO, neka se igraju i dalje, neka pikaju bijesnog medvjeda s penkalom u oko. Ali, dok se ne riješi pitanje izbornog zakona u BiH u sljedećih pola godine, dok Amerikanci, Englezi i Nijemci ako hoće, ne natjeraju Sarajlije i Bakira Izetbegovića da promjene izborni zakon i ne daju Hrvatima temeljna prava, Hrvatski sabor ne smije ratificirati ničiji pristup u NATO - rekao je Milanović.

-Ovog je dosta. Ovo je bezobrazna ignorancija, zanemarivanje potreba jedne sveznice i članice NATO-a i Europske unije. Guranje Hrvatske iz svih procesa kao agresora, dakle neke razne kuhinje, projekti za građansku BiH može kada BiH uđe u Europsku uniju. Mi sad imamo jednu groznu situaciju da Rumunjska i Bugarska ne mogu u Schengen, a Finska može preko noći u NATO. To je u redu, jel da? - komentirao je Milanović dodajući da Kosovo nije priznato, da Sjeverna Makedonija i Albanija ne mogu početi pregovore.

- Može, ali sada će se Hrvati naplatiti. Ne razumijete nas? Sad ćete nas čut - rekao je Milanović komentirajući govore o ulasku Finske u NATO.