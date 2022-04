Ustavnopravna stručnjakinja o predsjednikovu potezu: 'Time što nikoga nije pomilovao Milanović ne krši ustavne odredbe'

Činjenica prva – u članku 98. Ustava navedeno je da predsjednik Republike: raspisuje izbore za Sabor i saziva ga na prvo zasjedanje, raspisuje referendum u skladu s Ustavom, povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Saboru i obavljenih konzultacija uživa povjerenje većine svih zastupnika, daje pomilovanja, dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom te obavlja druge dužnosti određene Ustavom.

Činjenica druga – predsjednik Zoran Milanović je 28. prosinca 2019. tijekom drugog kruga izborne kampanje za predsjedničku funkciju kazao: “Neću nikoga pomilovati. Pomilovanje treba ukinuti!”

Činjenica treća – Milanoviću su od trenutka kada je postao predsjednik pa sve do danas na stol stigla 274 zahtjeva za pomilovanje, a on se drži svoje riječi i ni na jedan taj zahtjev nije odgovorio niti je ikoga pomilovao.

Dodatak trećoj činjenici – najava zahtjeva za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača i pismo generala koji taj zahtjev podupiru postali su iskre za pravu verbalnu buktinju koja već danima plamti na relaciji predsjednik – premijer.

Ovaj put nećemo se baviti ovim “plamtećim dodatkom”, već samo trima uvodno navedenim činjenicama. I to tako što smo ustavnopravnu stručnjakinju Sanju Barić pitali može li se iz prve “ustavne” činjenice izvesti zaključak da predsjednik države svojim neodgovaranjem na zahtjeve o pomilovanjima krši Ustavom mu propisane dužnosti ili ga odredba “daje pomilovanje” na taj čin milosti ni na koji način ne obvezuje.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

– Dakle, pitanje je mora li predsjednik države izvršavati pomilovanja ili ne? Odnosno, je li to pravo (ima li državni poglavar prerogativ) diskreciono pravo hoće li nekoga pomilovati ili ne, ili je to dužnost pa, kada se ispune određeni uvjeti propisani Zakonom o pomilovanju, predsjednik države to onda mora učiniti? Točno je ono – prvo.

Pomilovanje je nešto što predsjednik države može, ali i ne mora učiniti. U svakom slučaju, kada predsjednik to odluči učiniti, on mora poštovati postupke određene Zakonom o pomilovanju.

To što je Milanović u kampanji kazao da nikoga neće pomilovati te do sada nikoga nije pomilovao njegov je politički stav i odluka na koji će način on obnašati svoju predsjedničku dužnost.

To ni na koji način nije njegovo kršenje Ustava. Iz same ustavne formulacije “daje pomilovanja” ne može se zaključiti da predsjednik to mora činiti.

Drugo je što svatko od nas sada može misliti zašto on to čini ili ne čini, kao što imamo i svoja razmišljanja o bilo kojem obnašatelju političke dužnosti – posve jasno i precizno objasnila je Sanja Barić.

>> VIDEO Što je sve Milanović rekao u Jasenovcu: Udbašenko, Pupica, uskršnji zeko u svilenoj suknjici...