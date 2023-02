Energetski stručnjak pojašnjava što će se dogoditi s cijenama kad Vladine mjere isteknu

Hrvatska i ostatak Europe iskusniji su nego prošle zime i sljedeću će dočekati znatno spremnije, kazao je energetski stručnjak Daniel Srb koji je gostovao u emisiji Večernji TV-a. Analizirao je kretanja na tržištu cijena električne energije i plina nešto više od mjesec dana prije isteka Vladinih mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva kojima je, među ostalima, određena fiksna cijena struje i plina za kućanstva i gospodarstvo, a koja vrijedi do 31. ožujka ove godine. Na proljeće kada mjere isteknu, uplatnice nas neće šokirati, kazao je Srb.

Zeleni razvoj je ključ

- Sada se situacija razlikuje te su cijene bitno niže i došle su gotovo na predratnu razinu. No, neovisno o ratu u Ukrajini bilo je najavljeno poskupljenje cijena električne energije, stoga će sada doći do minimalnih korekcija na više - dodao je D. Srb te istaknuo kako je Hrvatska godinama unazad tržište s najpovoljnijom cijenom struje i plina za kućanstva.

- Hrvatska je prema tome specifična. Naime, u brojnim zemljama EU cijene za kućanstva i gospodarstvo su ili jednake ili često takve da se gospodarstvo stimulira povoljnijim cijenama za poduzetnike. Kod nas je obrnuto, štiteći kućanstva, teret snosi poduzetništvo, iako to kućanstva ponovno osjete sporijim rastom gospodarstva i povećanjem cijena povezanih usluga - pojasnio je Srb istaknuvši pozitivan primjer Slovenije u kojoj se nižom cijenom struje za poduzetnike stimulira gospodarski rast, a višim cijenama za kućanstva potiče se smanjenje potrošnje i zelena tranzicija.

- Na kilovatsatu ne piše hoće li se on potrošiti u kućanstvu ili gospodarstvu, zato je iz perspektive razvoja bolje pustiti realnu cijenu električne energije, a intervenirati u zeleni razvoj čime bi u budućnosti smanjili potrebu za energijom u potrošnji što bi donosilo niže troškove, a samim time veće uštede - dodao je. Rat u Ukrajini nagnao nas je na razmišljanje o energetskoj neovisnosti pa se dogodio veliki skok interesa za fotonaponske elektrane, ali Hrvatska ih unatoč boljim prirodnim prilikama i dalje ima 200 puta manje od Njemačke prema podacima iz 2019. Situacija se popravlja, ali i dalje trebamo uhvatiti korak, unatoč napretku koji će, smatra, osigurati mirniju zimu.

HEP: Prolongiramo poskupljenje

- Cijene plina i struje krajem ljeta kada će se puniti skladišta vjerojatno će ponovno skočiti, no Europa pa tako i Hrvatska izgradila je dovoljne skladišne kapacitete i ubrzala zelenu tranziciju, stoga će zimu dočekati puno spremnija - zaključio je.

Odahnuti može i 427 kupaca HEP Opskrbe koji imaju aktivne ugovore s fiksnom cijenom, sklopljene u razdoblju prije izbijanja krize, a kojima je najavljeno inflacijsko poskupljenje, no ono je sada prolongirano do daljnjega, poručuju iz HEP-a te dodaju da bi i uz povećanje, cijena ostala niža od one koju je propisala Vlada svojim mjerama.