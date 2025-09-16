Uvođenje drakonskih carina Indiji i Kini vodi u ekonomsko samoubojstvo Europe

Američki predsjednik Donald Trump još je jednom potvrdio da je doista poseban te da za njega vrijede drukčija pravila nego za sve njegove prethodnike. Trump danas stiže u svoj drugi državni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu, što je prvi takav slučaj u povijesti britansko-američkih odnosa. Predsjednicima koji služe drugi mandat britanski monarsi ne šalju pozivnicu za drugi državni posjet, nego samo za ručak ili čaj s kraljem ili kraljicom u dvorcu Windsor. Takav je, recimo, bio slučaj s Trumpovim prethodnicima Barackom Obamom i Georgeom W. Bushom.



Pompa i raskoš