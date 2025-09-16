Naši Portali
TRUMP STIŽE U DRŽAVNI POSJET BRITANIJI

Uvođenje drakonskih carina Indiji i Kini vodi u ekonomsko samoubojstvo Europe

Denis Romac
16.09.2025.
Trump uvjerava da je ovaj put doista spreman uvesti nove sankcije Rusiji, ali samo pod uvjetom da europske zemlje prestanu kupovati rusku naftu i plin

Američki predsjednik Donald Trump još je jednom potvrdio da je doista poseban te da za njega vrijede drukčija pravila nego za sve njegove prethodnike. Trump danas stiže u svoj drugi državni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu, što je prvi takav slučaj u povijesti britansko-američkih odnosa. Predsjednicima koji služe drugi mandat britanski monarsi ne šalju pozivnicu za drugi državni posjet, nego samo za ručak ili čaj s kraljem ili kraljicom u dvorcu Windsor. Takav je, recimo, bio slučaj s Trumpovim prethodnicima Barackom Obamom i Georgeom W. Bushom.

Pompa i raskoš

Velika Britanija Donald Trump

Komentara 1

DU
DugouhiDuško
13:43 16.09.2025.

Kako vam Ameri lijepo prodaju maglu o ovisnosti o ruskom plinu i nafti a sad kao niste ovisni o američkoj nafti i plinu. Kupujete po skupoj cijeni još ne smijete da se bunite, doduše sramota vas priznati da ste nasamareni.

