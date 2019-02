Usvojeni povijest i tjelesni, kurikulumi oko kojih su se lomila koplja

Na današnjoj sjednici Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme (ERS) usvojena su preostala dva kurikuluma - povijest i tjelesni oko kojih su se lomila koplja i bili povišeni tonovi između ministrice Divjak i voditelja ERS-a Fuchsa. Time su svi kurikuluma završeni. Podsjetimo svi članovi stručnih radnih skupina izabrani su na javnom natječaju te su, u skladu s očitovanjima pristiglima u javno savjetovanje i jedinstvenim metodološkim pristupom, dorađivali kurikulume u dijelu u kojem su smatrali da ih je potrebno dorađivati kako bi omogućili njihovu lakšu implementacija u postojeći hrvatski odgojno-obrazovni sustav.

U skladu s rokovima koji su radnim skupina bili zadani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja dokumenti koje su pripremile radne skupine, a ERS usvojio i uputio ministrici na donošenje, u ovom su trenutku najbolji mogući, a takav stav već ranije zauzeo je Radovan Fuchs, šef ERS-a.

Gotovo 200 stručnjaka u kratkim je rokovima dorađivalo kurikulume kako bi se na vrijeme krenulo s primjenom kurikuluma, ali kako i doznajemo, da se ne bi doveli u situaciju da su radne skupine i ERS optuženi kao mnogo puta do sada da su oni koji koče reformu.

– Radne skupine nisu izrađivale nove dokumente nego su isti dorađivani prema očitovanjima pristiglima u javno savjetovanje i koordiniranom metodološkom pristupu, nakon čega je uslijedio proces usuglašavanja pojedinih kurikuluma s ostalim kurikulumima na područnoj-predmetnoj-međupredmetnoj razini – doznajemo iz ERS-a.

Rad stručnih radnih skupina bio je autonoman, i nikakvog pritiska od strane ERS-a nije bilo prema njima osim da se u što većoj mjeri postigne konsenzus, izjavio je to Fuchs za Vecernji list još prije desetak dana.

Koordinatori radnih skupina bili su ili viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje ili vanjski suradnici Agencije. Svi oni imaju iskustvo u odgojno-obrazovnom radu te svakodnevno komuniciraju s učiteljima i profesorima bilo da rade stručno pedagoški nadzor vode stručna usavršavanja učitelja i nastavnika ili provode izbore u zvanja učitelja savjetnika i mentora.

– Imenovanjem predstavnika Agencije za odgoj i obrazovanjem, na čemu je ERS inzistirao, reforma kurikulumavraćena je u instituciju koja je za to osnovana, i u čijoj je to nadležnosti. Time je osigurano to da je sve ono što je sadržano u dokumentima, bude ujedno primjenjivo u hrvatskome odgojno-obrazovnome sustavu – kazao je Fuchs.

Članovi radnih skupina nakon javnog savjetovanja doradili su inačice kurikuluma te ih proslijedili ERS-u na razmatranje, a ERS ministrici na donošenje. U skladu sa Zakonskim propisima sada konačnu odluku o donošenju kurikuluma donosi ministrica koja je ujedno za njih i odgovorna.

