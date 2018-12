Drugačija škola: Kraći odmori, grupirani predmeti...

Četrnaest škola, od čega devet osnovnih i pet srednjih diljem Hrvatske, već se u eksperimentalnoj fazi provedbe reforme odlučilo za izmjene u organizaciji nastave, uključujući izmjene u počecima polugodišta, kratkim odmorima za učenike, kao i činjenici da se nastava odvija u blokovima i obrazovnim razdobljima. Takvu praksu nakon ovogodišnje eksperimentalne provedbe nastavit će i sljedećeg rujna kada “Škola za život” kreće u frontalnu primjenu.

Drugačija organizacija

Posve drugačija školska organizacija koju su odlučile primijeniti doista bi trebala olakšati učenicima svladavanje gradiva bez učenja napamet. Naime, tih 14 škola predmete je odlučilo grupirati u društveno-humanistička i prirodoslovno-matematička razdoblja, što znači da bi pojedinu skupinu predmeta učenici učili jedno, a drugu skupinu predmeta drugo polugodište. Takva organizacija omogućuje im više vremena za razumijevanje i svladavanje gradiva, kao i činjenicu da će tako doista uspijevati sadržaj prolaziti uspoređujući ga s realnim iskustvima, pokusima i vježbama.

U Srednjoj školi Vela Luka, primjerice, razredi se dijele na one koji u prvom obrazovnom razdoblju uče likovni, glazbeni, latinski, povijest, geografiju te one koji uče fiziku, informatiku, kemiju i biologiju. U drugom polugodištu isti razredi zamjenjuju skupine. U podjelu, naravno, nisu uključeni predmeti poput hrvatskog, matematike, engleskog i tjelesnog, koji se protežu kroz oba polugodišta.

Sličnoj je podjeli pribjegla i Srednja škola Zvane Črnje iz Rovinja, koja je prirodoslovno-matematičku gimnaziju podijelila na dva obrazovna razdoblja – prvo koje uključuje talijanski, povijest, glazbenu umjetnost i drugo razdoblje koje uključuje latinski, geografiju i likovni. U Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku nastava je pak organizirana u pet razdoblja – prvo koje traje od rujna do 26. listopada, drugo koje počinje nakon tri dana odmora za učenike i profesore i traje do 21. prosinca, treće koje počinje 14. siječnja i traje do 15. ožujka, četvrto koje počinje opet nakon tri dana odmora i traje do sredine svibnja i peto koje počinje s dva dana odmora i traje do kraja školske godine. Tim se učenicima u tjednoj satnici izmjenjuju povijest, geografija, glazbeni, kemija, fizika, informatika i likovni.

Osnovna škola Ivana Meštrovića u Drenovcima odlučila je uvesti jesenski odmor učenika koji traje od 27. listopada do 2. studenog, a nastavu su za učenike petih razreda koji su u eksperimentu podijelili na blokove. Tako, primjerice, učenici 5.a razreda u toj školi u prvom polugodištu imaju likovni i prirodu, a geografiju i tehnički u drugom polugodištu, dok njihovi prijatelji iz 5.b razreda u prvom polugodištu slušaju geografiju i tehnički, a u drugom polugodištu prirodu i likovni. Učenici sedmog razreda te škole u prvom polugodištu uče fiziku, a kemiju u drugom polugodištu.

Jesenski odmor

U Osnovnoj školi Cestica od početka nastavne godine u 5.a razredu održava se nastava geografije tri sata tjedno, a u 5b. nastava prirode tri sata tjedno. Nakon ostvarenja propisanog broja sati, u 5.a održavat će se nastava prirode tri sata, a u 5.b nastava geografije tri sata tjedno.

U Osnovnoj školi Benkovac nastava će se također podijeliti na pet obrazovnih razdoblja koja će kroz godinu učenicima omogućiti kraće odmore, dok će učenici Osnovne škole Veruda u Puli imati jesenski odmor 2. studenog i kratki odmor od 28. veljače do 1. ožujka. Učenici Osnovne škole Donja Dubrava imat će pak dva dijela zimskog odmora – prvi koji im počinje 27. prosinca i traje do 4. siječnja i drugi dio zimskog odmora koji im počinje 25. veljače 2019. i traje do 1. ožujka 2019. godine.

U VI. osnovnoj školi Varaždin postoje četiri obrazovna bloka pa njihovi učenici osmih razreda likovni, informatiku, geografiju i biologiju uče u prvom i trećem bloku, tehnički, fiziku, povijest i kemiju u drugom i četvrtom bloku.

