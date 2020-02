Ustavni sud odbio ustavnu tužbu Zagrebačke banke: Udruga Franak zadovoljna odlukom

Udruga Franak zadovoljna je odlukom Ustavnog suda te u potpunosti podržava sva iznesena stajališta i zaključke u presudi.

"Ustavni sud RH odbio je ustavnu tužbu Zagrebačke banke kojom se Zaba žalila zbog činjenice da je Vrhovni sud RH u reviziji Rev-2245/17 odlučio da se danom podizanja kolektivne tužbe prekida zastara potraživanja u privatnim sudskim postupcima te zastara potraživanja počinje teći ispočetka danom pravomoćnosti kolektivne presude", priopćila je Udruga Franak.

Zagrebačka banka pokušala je prikazati sudjelovanje na konferenciji naziva "Konferencija o sudskoj praksi za zaštiti potošača korisnika financijskih usluga uz osvrt na sadašnje poslovanje hrvatskih banaka" kao sporno te dovesti u pitanje nepristranost uglednih i stručnih sudionika.

Ustavni sud ocijenio je kako su sve optužbe Zagrebačke banke neopravdane te je potvrdio zakonitost i ustavnost djelovanja Udruge Franak odnosno potvrdio kako je konferenciju Udruga Franak kao nositelj zaštite potrošača organizirala sukladno zakonu, a sudionici su imali pravo sudjelovati i stručno izlagati te su ustavni suci otklonili svaku sumnju u neovisnost sudaca.

Udruga Franak ističe da je Ustavni sud ispravno potvrdio stav Vrhovnog suda u vezi sa zastarom potraživanja, koji je donesen imajući u vidu svrhu instituta zastare s jedne strane i svrhu sustava kolektivne zaštite potrošača s druge strane te uravnotežujući suprotstavljene interese.

"Ne znamo koliko su daleko banke spremne ići u nastojanjima da održe na snazi svoje nezakonito poslovanje, no smatramo da im nečasne radnje kojima se služe neće pripomoći u tome. U zadnje vrijeme postaje jasnije cijeloj javnosti da nemaju dobre nakane i spremni su na sve, od skandalozna oglasa za pokušaj utjecaja na sudove do blaćenja Udruge Franak i njezinih aktivista koji se bore za prava oštećenih potrošača, pa čak i do stvaranja sumnji u neovisnost rada Vrhovnog suda, a sve kako bi spriječili donošenje poštene te na zakonu i pravu Europske unije utemeljene odluke Vrhovnog suda u oglednom postupku koji je u tijeku, i čiji završetak očekujemo tijekom ožujka", stoji u propćenju Udruge Franak.