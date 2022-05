VIDEO Nagradu za osobu godine dobio HŠK Zrinjski, a pečat za mir ukrajinski narod

Prestižna manifestacija, 21. Večernjakov pečat, održavala se u petak navečer. Program se realizirao ne samo iz studija u Sarajevu, Zagrebu i Kijevu nego i iz brojnih drugih gradova Europe i svijeta, a prenosi je BHRT, HRT te druge regionalne televizije. Prvi put u povijesti Večernjakov pečat realizirao se u suradnji s Radiotelevizijom Ukrajine.

Na svečanosti smo doznali tko je u svojim rukama ponio maslinovu grančicu, skulpturu ovogodišnjeg Večernjakova pečata koja simbolizira "Pečat za mir", kako glasi slogan ovogodišnje manifestacije. Organizatori su pripremili brojna iznenađenja za gledatelje, a više detalja što se može očekivati pročitajte OVDJE.

Tijek događaja:

21:41 - Osoba godina je HŠK Zrinjski , a nagradu im je predao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zdravko Dalić.

- Hvala Večernjaku, hvala Zlatku. Imamo i mi za njega dres. Imamo mi i loptu za našeg bivšeg igrača Luku Modrića - kazao je trener.

Igrač Real Madrida Luka Modrić obratio im se video-porukom u kojoj im je čestitao osvajanje prvenstva BiH, kao i Večernjakov pečat.

21:40 - Pečat za mir dobio je ukrajinski narod.

- Osobu godine u svijetu nije izabrao ni žiri ni čitatelji, već rat. Zbog rata u Ukrajini preko noći se ovaj narod na najvećem dijelu planeta prometnuo u simbol žrtve i otpora. I zato su oni svjetske Osobe godine. Bosnu i Hercegovinu i Ukrajinu dijeli više od tisuću kilometara, ali, nažalost, povezuje ih tragedija - i BiH i Ukrajina među rijetkim su europskim državama koje su se nakon Drugog svjetskog rata suočile s oružanim sukobima. Mi, koji smo svjedočili strahotama rata u BiH i Hrvatskoj, i vi, koji ih sada preživljavate u Ukrajini, najbolje znamo kolika je vrijednost mira. Zato vam uručujem ovaj Pečat za mir, uz želju da mir uskoro zavlada vašom zemljom. I cijelim svijetom. Ova maslinova grančica ujedno je i simbolički znak naše solidarnosti s Ukrajinom, ali i upozorenje narodima u BiH koliko je tanka granica od mržnje do krvoprolića - kazao je urednik Večernjeg lista BiH Jozo Pavković.

21:29 - Nagradu za Sportski uspjeh godine dobili su Goran Lojo i ženska reprezentacija BiH. Nagradu im je predao Danko Delibašić, novinar BHRT-a, sin proslavljenog košarkaša Mirze Delibašića.

Više o dobitnicima: Goran Lojo već pet godina strpljivo gradi igru djevojaka koje su sve bolje, a njihov uspjeh tim je veći ako se zna da za reprezentaciju BiH igra i Jonquel Jones s Bahama, zvijezda ženske NBA lige i najbolja igračica na svijetu. Bh. izabrana vrsta na prvenstvu Europe zaigrala je nakon više od dva desetljeća, a svi vjeruju i u njihov uspjeh na povijesnom nastupu među najboljim ekipama svijeta ove godine u Australiji

21:24 - Manifestaciju je uveličala i ukrajinska skupina Kalush Orchestra. Europska radiodifuzijska unija dala je "zeleno svjetlo" za izvođenje pjesme "Stefanija" na Večernjakovu pečatu.

21:19 - Posebno priznanje dobila je ukrajinska Radiotelevizija u znak zahvalnosti za potporu BHRT-u, te profesionalizam koji je pokazala i u ratnim uvjetima.

- Nadam se da ćemo uskoro proglasiti pobjedu u skladu sa svim novinarskim standardima - kazao je ravnatelj ukrajinske Radiotelevizije.

21:16 - Miro Gavran dobio nagradu u kategoriji 'Kultura' koju mu je predao glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.

Više o dobitniku: Najizvođeniji suvremeni hrvatski dramatičar novi je predsjednik Matice hrvatske. Predstave mu gledali milijuni. Djela mu prevedena na više od 30 jezika. Romanopisac, pripovjedač, pisac za mlade... Imao više od 170 kazališnih premijera diljem svijeta - od Zagreba, Rotterdama, Maribora, Washingtona, Pariza pa sve do Bombaja, Buenos Airesa...

21:12 - Kenan Arnautović dobio je nagradu za medicinu.

Više o dobitniku: Potpredsjednik je Svjetske udruge neurokirurga, u svojoj klinici u SAD-u te educira liječnike iz Sarajeva, Mostara. Autor je triju knjiga i 130 znanstvenih radova. Koautor u nekoliko vodećih neurokirurških časopisa među kojima je i World Neurosurgery. Direktor međunarodnog programa Američke neurokirurške udruge. Ponosan što se sedam neurokirurga iz BiH usavršavalo u SAD-u i učilo o vrhunskim tehnikama te novim metodama.

21:06 - Nagradu u kategoriji "Znanost" dobili su Mehmed Akšamija, Mladen Bevanda i Rajko Kuzmanović.

- Od srca se zahvaljujem Večernjem listu što su prepoznali naš rad na dobrobit društva. BiH tvore tri naroda i imaju pravo na svoju akademiju. - ustvrdio je Bevanda. Kuzmanović se zahvalio na tome što se prepoznao njihov trud da budu dio velikog globalnog tržišta.

- Vijest o tome da je Večernjak dodijelio određeno priznanje me je jako obradovalo, ali je obradovalo i mnoge druge. Zato je ta gesta vrlo zanimljiva i pokazuje da postoje institucije koje znaju što je nauka. Postoji mnogo toga što se može staviti uz nauku, ali nauka nije ničije vlasništvo već je opće dobro. Kad pogledamo tko daje doprinos znanosti, ne gleda se daju li male zemlje ili velike. Akademije moraju raditi na klimi mira - tvrdi Akšamija.

Više o dobitnicima nagrade: Vodeći ljudi bošnjačke, hrvatske i srpske akademije u BiH, odmjereni intelektualci doprinose pomirbi društva Trojica akademskih prvaka su u borbi za bolju BiH. Nacionalne akademije kojima su na čelu zalažu se za cjelovitost BiH i dobrobit svih njezinih stanovnika. Bošnjački BANU i hrvatski HAZU potpisali i sporazum o trajnoj kulturnoj suradnji na načelima jednakopravnosti i međusobnog uvažavanja. Pomirbenom retorikom razoružavaju ratne huškač

20:59 - Nagradu za životno djelo dobio je kardinal Vinko Puljić.

- Hvala svima na ovom znaku pažnje. Neka istinski taj moj hod za dijalog se nastavi u daljnjem mojem radu - poručio je Puljić. Nagradu mu je predao Mons. Amaury Medina Blanco, otpravnik poslova Apostolske nuncijature, Papin izaslanik u BiH.

20:54 - Nakon dvije godine nastupio je Mate Bulić, koji se prije toga obratio publici i poručio da čuvaju zdravlje.

Bulić, koji je posljednji na svijetu napunio tri dvorane prije potpunog lockdowna 2020., teško se razbolio od COVID-19, bio u životnoj opasnosti i mjesecima u bolnici.

20:53 - Posebno priznanje – povelja mira dobio je Fra Danyl Stanislav Botvina.

20:52 - Aziz efendija Hasanović dobio je nagradu Međureligijski dijalog koju mu je predao potpredsjednik Sabora Republike Hrvatske Željko Reiner.

- Koristim priliku da se zahvalim na nominaciji. Dijelim ovu nagradu sa svim imanima koji promoviraju toleranciju i religijsko zajedništvo. Želim da naše društvo resi tolerancija, mir i zajedništvo.

Više od dobitniku: Srebreničanin Hrvatsku ističe kao primjer promicanja i poštivanja vjerskih sloboda i tradicije islama Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija zagrebački, europski akademik. Ističe kako je BiH multietnička i multikonfesionalna i da nje nema bez Hrvata, Bošnjaka i Srba te ostalih. Dobitnik priznanja Udruge za vjerske slobode RH. Susreo se s papom Franjom i doprinio potpisivanju deklaracije o ljudskom bratstvu za mir u svijetu

20:45 - U kategoriji Gospodarstvo nagradu je dobio Amir Gross Kabiri, izraelski biznismen koji je podigao Aluminij iz pepela. Nagradu mu je predao Miro Džakula, direktor Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

20:38 - Denis Lasić dobio je nagradu Večernjakov pečat u kategoriji politika, koju mu je dodijelio veleposlanik Republike Hrvatske u BiH Ivan Sabolić.

- Dobivanje ove nagrade je velika i obveza. Izgradnja BiH trebala bi biti obveza svih političara. Nismo stali ni trenutka za vrijeme pandemija, a čeka nas i niz velikih obuhvatnih projekata. To ne bi bilo moguće bez potpore moje stranke, kao i bez potpore ministara u Vladi BiH - ustvrdio je ministar Lasić i zahvalio se svojoj obitelji na podršci.

Više o dobitniku nagrade: Lasić je na čelu resora u čijem je mandatu Federacija postala veliko gradilište. Ministar prometa i veza većeg entiteta ni u pandemiji nije dopustio da veliki projekti stanu. Uz dijelove Bosne, konačno se gradi i u Hercegovini, a jedini bh. grad na moru ovog ljeta suvremenom će cestom biti povezan s ostatkom BiH. Uz političke obveze, predsjednik je i Uprave HŠK Zrinjski, najtrofejnije momčadi i višestrukog nogometnog prvaka države.

20:33 - Đani Stipaničev pjeva u Zagrebu, dok Orkestar Muzičke produkcije BHRT-a svira u Sarajevu pjesmu "Neka cijeli ovaj svijet" iz mjuzikla "Jalta, Jalta"

20:29 - Ajna Jusić dobila je nagradu Ponos BiH – humanost koju joj je dodijelio Dragan Ćavar, član Uprave UniCredit banke u BiH. Jusić je dobitnica francusko-njemačke nagrade za ljudska prava čiji je život opisan u filmu ‘Grbavica’. Vodi udrugu ‘Zaboravljenu djecu rata’.

- Što se tiče mladih u BiH, mi živi sadašnjost. Nadam se da ćemo nastaviti ulagati napore za bolji život. Podrška Ukrajini i ukrajinskom narodu. Nudimo kapacitete kako bismo vam pomogli. Niste sami - kazala je Jusić.

Više od dobitnici: Britanska agencija Shape History uvrstila ju je među sedam liderica koje svijet treba slaviti. Dobiva potporu u borbi protiv diskriminacije u kojoj dokumenti u bh. institucijama zahtijevaju upis oca djeteta. Dosad su oni koji su plod silovanja tu rubriku ostavljali praznom i morali to objašnjavati. I ona sama prošla je strahote. iše o dobitnici nagrade:

20:26 - Ponos BiH – pothvat dobio je Vedran Zubić, profesor zemljopisa. Član Uprave HT Eroneta Tomislav Ruk dodijelio mu je nagradu.

- Moram zahvaliti svim svojim učenicima koji su glasali za mene. Moramo raditi puno bolje da bi imali zdravije društvo. Ako posao odradimo kako treba, onda ćemo smiriti stvari kao što nam je pokazao i posljednji potres - kazao je Zubić koji je pozdravio i svoje maturante.

Više o pobjedniku: Profesor zemljopisa umiruje stanovništvo nakon potresa. I odrasli shvatili zašto ga djeca biraju za najboljega u BiH Iako na svijetu ne postoji osoba koja precizno može predvidjeti potres, ovaj bh. stručnjak, mnogi kažu, na tom je tragu. Analizira podrhtavanja tla i objašnjava ih umirujućim rječnikom. Učenici ga izabrali za najboljeg prosvjetara u BiH. Lani upozorio na problem “ugovora na određeno vrijeme” u svojoj i drugim branšama, zbog čega država gubi stručnjake

20:16 - Ponos BiH – Uspjeh dobila je Amra Šabić El-Rayess, a nagradu joj je dodijelila Valentina Rupčić, zamjenica generalnog direktora Večernjakovog pečata

- Dragi moji, dobro vam večer. Iznenadila me vijest iz meni najljepše BiH. Čast mi je biti dobitnica nagrade Ponos BiH. Ponosna sam na zemlju koja me izrodila, zemlja bogate, a bolne povijesti. Hvala Večernjem listu! Žao mi je što nisam s vama večeras, ali se nadam da ću vam se iduće godine moći pridružiti - javila se Šabić El-Rayess iz New Yorka.

20:13 - Ponos BiH – Posebno priznanje dobio je Tim mladih robotičara Cerit. Nagradu im je dodijelio izvršni direktor Večernjakova pečata Željko Andrijani.

Tim učenika iz Mostara, Stoca i Čapljine prvi su bili na Robotičkoj olimpijadi među 177 zemalja. Mladi iz BiH su bez novca i prostora izradili četiri robota i s njima osvojili planet. Osmislili niz projekata. Sredstva za svjetsko natjecanje osigurali uz zaduženje jednog od mentora - profesora.

20:05 - Hvala svima na potpori - poručili su ukrajinski voditelji Anna Zakletska i Timura Mirošničenka.

20:00 - Počeo je Večernjakov pečat s nastupom busovačkog ogranaka HKD-a "Napredak" na "Er0 s onoga svijeta". Kroz manifestaciju će publiku voditi već dobro poznati domaćini Maja Miralem i Mario Sedmak, uz kolege voditelje iz Ukrajine Annu Zakletsku i Timura Mirošničenka.

19:45 - Titulu "Osoba godine u BiH" lani je ponijelo 12 članova Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih naroda, humanitaraca iz BiH koje je ranije prepoznala i Zaklada Alfreda Nobela dodijelivši im Nobelovu nagradu za mir. Tako je Večernjakov pečat za laureate 20. izbora izabrao Denisa Ćorića iz Mostara, Aidu Filipović iz Sarajeva, Zlatana Milišića iz Sarajeva, Dragicu Pajević Alp iz Banje Luke, Dragana Močevića iz Mostara, Davorku Garagić iz Tuzle, Snježanu Leovac iz Sarajeva, Alena Hodžića iz Cazina, Natašu Nadaždin iz Mostara, Mirjanu Kavelj iz Sarajeva, Asju Hadžihasanović iz Sarajeva i Mariju Vučinu iz Stoca.