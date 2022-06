Uskoro rast kamata na kredite, trošak otplate i do 20 posto veći

Mjesečne rate svakog drugog korisnika stambenih kredita u zemlji premašuju 40 posto njihovih mjesečnih plaća. Šefica Europske središnje banke najavila je da će ECB u srpnju donijeti odluku o početku povećanja kamatnih stopa u eurozoni, a Hrvatska narodna banka jučer je objavila što bi povećanje kamatnih stopa za 0,5, jedan ili dva postotna poena donijelo dužnicima. Kad bi kamatna stopa porasla samo 0,5 postotnih poena, prosječna bi mjesečna rata stambenog kredita porasla oko 900 kuna godišnje (75 kuna mjesečno), s tim što bi svaki drugi kredit imao povećanje do 700 kuna. Uz rast kamatne stope od jedan postotni poen godišnja bi rata porasla oko 1800 kuna (medijalna rata bila bi do 1400 viša godišnje), a uz rast kamate od dva postotna poena prosječni bi godišnji trošak otplate kredita skočio za 3700 kuna (medijalni 2800 kuna). Inače, središnja banka na osnovi 85 posto svih kredita s kraja prošle godine navodi da je prosječna mjesečna rata stambenog kredita oko 2700 kuna, s tim što polovica dužnika ima ratu do 2300 kuna.