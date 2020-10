Zabrana javnih okupljanja iznad 50 ljudi, na svadbama 30, aktivira se Arena

Javna okupljanja od sutra su dozvoljena samo do 22 sata, na svadbama i pogrebima smije biti prisutno samo 30 osoba, a na ostalim privatnim okupljanjima najviše 15. To je samo dio novih mjera koje je Nacionalni stožer civilne zaštite predstavio na današnjoj konferenciji održanoj nakon sastanaka.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak u početku je ponovio najnovije podatke o epidemiološkoj sitauciji koji su danas objavljeni. Iznoseći brojke iz susjednih zemalja, napomenuo je da Hrvatska nije otok.

- Naša trenutna 14-dnevna incidencija je 389,9. Mi smo negdje na sredini ljestvice europskih zemalja. Češka ima, primjerice, preko 1000. Imamo puno mikrožarišta, nemamo posebno velikih žarišta. Virus se zrakasto širi. R0 nam je 1,9 - kazao je Capak.

Osnovni izazov je zdravstveni sustav i njegovo potencijalno preopterećenje, upozorio je ponovno ministar Vili Beroš.

- Odredili smo prioritete. Sada je red na aktivaciji od ranije postojećih planova kako bi povećali kapacitete. Između ostalog, donijeli smo odluku o aktivaciji Arene - kazao je ministar.

- Virus nas ne može zaraziti ukoliko mu mi to ne dopustimo - dodao je ministar Beroš ističući važnost poštivanja mjera.

Božinović o novim mjerama

- Prvo želim naglasiti da donosimo odredbu kojom je propisana stroga mjera fizičkog distanciranja u razmaku od 2 metra u zatvorenom prostoru, odnosno 1,5 na otvorenom. Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu su zabrana održavanja svih manifestacija i okupljanja gdje je više od 50 osoba. Na svadbenim svečanostima i pogrebima može biti prisutno 30 osoba. Na ostalim privatnim okupljanjima najviše 15 osoba. Sportska natjecanja mogu se održavati bez gledatelja. Samo svadbene svečanosti smiju se održavati do ponoći, a ostala javna okupljanja dozvoljena su samo do 22 sata. Obveza dostavljanja obavijesti o održavanju javnih događaja na kojima se očekuje dolazak više od 30 osoba. Obveza pisane evidencije sudionika na okupljanjima na kojima je više od 15 osoba. Zabrana prodaje alkoholnih pića od 00:00 do 6:00 sati. Obveza nošenja maski na otvorenom kada nije moguće održavanje razmaka od 1,5. Maske su obavezne i na grobljima zbog blagdana Svih svetih - kazao je ministar unutarnjih poslova.

Nadalje, obavezno vođenje evidencije se ne odnosi na kulturne i crkvene manifestacije, za njih postoje posebni protokoli, a poslodavci su dužni zabraniti dolazak na posao radnicima koji imaju simptome koji bi mogli upućivati na Covid.

Ove mjere na snazi su idućih 14 dana, a onda će se ponovno odlučivati o eventualnom ukidanju ili produženju. Lokalni stožeri mogu primjenjivati samo strože mjere od ovih.

Ravnateljstvo civilne zaštite će sutra donijeti odluku o mobilizaciji Arene kao tercijarnog centra

- Tamo će biti smješteni pacijenti s blažom do srednjom kliničkom slikom - kazao je ministar Beroš dodajući da od proljetos postoje planovi o preraspodijeli zdravstvenog osoblja.

Beroš: Brzi testovi su budućnost

- Vjerujem da će vrlo brzo doći oni antigenski testovi koji su relevantni i brzi, ali postojeći nisu zadovoljavajući - kazao je ministar Beroš podsjećajući da su već testirali neke testove koji se nisu pokazali pouzdanima.

Božinović o kaznama

- Oko milijun kuna kazni je ispisano, ali nije poanta u tome. Poanta je da svi prihvatimo i što prije izađemo iz ovoga. Krajnje je vrijeme da svi uozbilje. Mjere su sada takve, u među vremenu ćemo procjenjivati njihove efekte i uvijek postoji mogućnost da one budu i drugačije - kazao je.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić upozorila je da trenutno imaju i mlađih bolesnika koji su vrlo ozbiljno bolesni. - Želim sve one koji ne vjeruju upozoriti da je ova bolest u ovom razdoblju puno ozbiljnija i zahtjevnija za rješavanje - kazala je Markotić, pozivajući još jednom sve na oprez.

Podsjetimo, jučer je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak na otvaranju nove lokacije za testiranje u Zagrebu kazao kako će uvesti dodatne mjere jer postojeće nisu dale rezultate. Hrvatska već danima ruši rekorde po broju novozaraženih. Danas je stožer izvijestio o 2421 novom slučaju te 8 preminulih. Na bolničkom liječenju je 825 pacijenata.