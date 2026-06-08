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GRAD KOJI POKREĆE INTERNET

Ovaj dosadni gradić krije infrastrukturu o kojoj ovisi cijeli svijet: Kroz njega prolaze poruke, videi i transakcije

FILE PHOTO: Data Centers in Virginia, U.S.
Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
1/8
VL
Autor
Eva Berišić
08.06.2026.
u 08:38

Stručnjaci upozoravaju da bi ozbiljniji zastoj u radu sustava u Ashburnu mogao izazvati posljedice na globalnoj razini, od društvenih mreža i servisa u oblaku do financijskih transakcija.

Na prvi pogled Ashburn u američkoj saveznoj državi Virginiji ne odudara od brojnih manjih gradova, mirne ulice, poslovne zone i neupadljivo okruženje. No upravo se ondje nalazi jedno od najvažnijih digitalnih središta svijeta. Velik dio internetskog prometa koji svakodnevno koriste milijarde ljudi prolazi upravo kroz ovaj grad s manje od 50 tisuća stanovnika. Zbog toga ga mnogi nazivaju pravom prijestolnicom interneta.

Iza običnih pročelja smješteni su golemi podatkovni centri ispunjeni serverima koji neprekidno obrađuju i pohranjuju podatke te omogućuju funkcioniranje internetskih usluga diljem svijeta. Prema procjenama stručnjaka, oko 70 posto globalnog internetskog prometa na neki je način povezano s infrastrukturom u Ashburnu, zbog čega je grad dobio nadimak "mjesto kroz koje teče internet".

@cheerleader4change

A fraction of the many data centers in Ashburn Virginia that are largely unprotected and are a national security threat. The government can’t legally protect them so it’s up to private industry and their rent-a-cops to do so. All Iran would have to do is turn off the lights in Ashburn, Virginia.

♬ Eyes Closed - Imagine Dragons

Razvoj ovog tehnološkog središta potaknuli su blizina Washingtona, snažna energetska mreža i razvijena optička infrastruktura. Ondje danas posluju najveće tehnološke kompanije, uključujući Amazon, Google i Metu. Ključan trenutak dogodio se devedesetih godina uspostavom MAE Easta, jednog od prvih velikih internetskih čvorišta, oko kojeg se postupno razvila mreža koja danas podupire velik dio svjetskih digitalnih komunikacija.

Stručnjaci upozoravaju da bi ozbiljniji zastoj u radu sustava u Ashburnu mogao izazvati posljedice na globalnoj razini, od društvenih mreža i servisa u oblaku do financijskih transakcija. Iako većina ljudi nikada nije čula za ovaj grad, njegova je uloga u digitalnom dobu postala neusporedivo veća nego što sugerira njegov miran i neupadljiv izgled, piše Le Monde.
Ključne riječi
Virginija podatkovni centar internet SAD

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