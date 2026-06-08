Putinovi obavještajci zabrinuti zbog AI-a: Nakon atentata u Teheranu hitno gasili poseban sustav zaštite predsjednika

Ruske sigurnosne službe isključile su dijelove posebnog sustava nadzora koji štiti predsjednika Vladimira Putina i njegove najbliže suradnike nakon ubojstva ajatolaha Alija Khameneija u Teheranu, prema riječima dviju osoba upoznatih s tim slučajem. Sustav, koji je odvojen od gotovo 300.000 kamera kojima se nadziru građani Moskve, ponovno je uključen tek nakon što su ga inženjeri detaljno pregledali u pokušaju da ga potpuno izoliraju od interneta, rekla je jedna od tih osoba. Izvanredne mjere opreza poduzete su nakon što je izraelska obavještajna služba prikupila goleme količine videosnimki s iranskih prometnih kamera kako bi pomogla precizno utvrditi lokaciju i vrijeme sastanka održanog 28. veljače između Khameneija i njegovih najbližih suradnika, piše Financial Times. Nekoliko visokih sigurnosnih dužnosnika ubijeno je na tom sastanku u početnom udaru zajedničkog američko-izraelskog rata protiv Islamske Republike.

Atentat je bio dramatičan pokazatelj novog tehnološkog iskoraka – upotrebe umjetne inteligencije za analizu milijuna sati videosnimki, prikupljenih tisućama kamera, kako bi se pronašle i nadzirale mete. Direktor ruske Savezne službe sigurnosti FSB, Aleksandar Bortnikov, prošlog je tjedna upozorio regionalne sigurnosne čelnike da je golemi ruski nadzorni aparat postao ranjivost, pretvorivši alat autoritarnog režima za nadziranje vlastitih građana u slabost koju neprijatelji mogu iskoristiti. "Nedavna eliminacija visokih iranskih dužnosnika koju je proveo američko-izraelski savez jasno je upozorenje", rekao je 26. svibnja, prema ruskim državnim novinskim agencijama. "Lokacije žrtava identificirane su, dijelom, putem softverskih 'stražnjih vrata' u teheranskim sustavima videonadzora".

Vlade već dugo znaju da iskusni hakeri ili špijuni, poput izraelskih elitnih jedinica za elektroničko izviđanje, mogu relativno lako prodrijeti u sigurnosne kamere. No napredak umjetne inteligencije posljednjih godina omogućio im je da u golemim skupovima vizualnih podataka precizno prepoznaju određena ponašanja i obrasce. Izraelski obavještajci iskoristili su taj napredak kako bi mapirali složenu geografiju Teherana, pronašli obrasce ponašanja tjelohranitelja visokih dužnosnika i učinkovito izdvojili mete iz milijuna sati snimki s tisuća kamera. Te su informacije kombinirali s drugim obavještajnim izvorima, uključujući ljudske izvore. Vizualne mogućnosti tehnologije umjetne inteligencije postale su znatno snažnije oko 2023. godine, a dodatni iskorak dogodio se otprilike prije godinu dana, reklo je nekoliko osoba upoznatih sa složenom matematikom koja stoji iza te tehnologije. Ona je za nekoliko redova veličine sofisticiranija od takozvanih algoritama strojnog učenja koji omogućuju prepoznavanje lica, detekciju oružja ili praćenje vozila prema marki ili registarskoj oznaci.

Za razliku od starijih alata, ograničenih na nekoliko desetaka unaprijed zadanih pretraga, ovi novi alati omogućuju gotovo neograničen raspon upita jer dopuštaju pretraživanje videozapisa jezičnim naredbama. To obavještajcima omogućuje da pretražuju goleme količine videosnimki koristeći jednostavne pojmove za pretragu, primjerice dva muškarca koja jedan drugome predaju torbu; osobu koja je promijenila izgled ili se više puta tijekom dana presvukla, ili vozilo koje je nedavno prebojeno ili je u kratkom razdoblju nekoliko puta prošlo pokraj istog mjesta. "Ovo je sveti gral nadzora", rekao je jedan europski dužnosnik čija zemlja koristi tu tehnologiju u svojim gradovima. "Možemo tražiti ponašanje, a ne predmete, to je otvorilo cijeli svijet novih mogućnosti".

Razgovori s gotovo desetak osoba, uključujući bivše i sadašnje obavještajce te visoke sigurnosne dužnosnike u četiri zemlje, otkrili su zabrinutost zbog te nove sposobnosti. Ona zapravo pretvara milijarde dolara uložene u CCTV sustave, osobito prometne kamere, u svojevrsnu ključanicu kroz koju protivnici mogu promatrati goleme gradove i osigurane objekte kako bi u industrijskim razmjerima izvlačili obrasce i tajne. Kada se određena osoba identificira, ti sustavi mogu brzo izraditi dosjee o njezinim aktivnostima tijekom više mjeseci. To pomaže rekonstruirati ne samo njezine životne obrasce, nego i obrasce ljudi s kojima je u kontaktu. Takvi sustavi mogu prikupljati informacije ne samo iz CCTV-a, nego i s društvenih mreža, iz hakiranih komunikacija, zvuka koji uhvate mikrofoni u pametnim uređajima te iz povijesti putovanja.

"Sposobnost samog promatranja neprijateljskih izvora nije jedinstvena ni nova, ali mogućnost da se u tisućama sati i na tisućama izvora pronađe točan trenutak koji tražite, to je nešto stvarno, stvarno novo u našem svijetu”, rekao je Matan Goldner, izvršni direktor 15-članog start-upa Conntour sa sjedištem u Tel Avivu, čiji su klijenti izraelske obavještajne službe i singapursko ministarstvo unutarnjih poslova. Ideja da bi vlastiti sustav nadzora neke zemlje njezini neprijatelji mogli tako učinkovito i potpuno okrenuti protiv nje uznemirila je protuobavještajne službenike diljem svijeta. Njihova početna reakcija bila je pokušati zatvoriti ranjivosti u samim sustavima kamera, što je iznimno težak zadatak s obzirom na brojne generacije kamera koje čine složeni mozaik većine nadzornih mreža.

Rusi su već imali ozbiljne zabrinutosti za Putinovu osobnu sigurnost, osobito zbog rizika od ukrajinskih obavještajnih službi, koje su prodrle u prometne kamere u Rusiji. Također su koristile podatke o lokaciji mobitela kako bi pomogle u atentatima na visoke ruske vojne dužnosnike u samom središtu Moskve. Unatoč ruskim mjerama opreza, jedan neovisni ukrajinski haker rekao je FT-u da kamere u Moskvi, pa čak i oko Kremlja, "i dalje rade i redovito se hakiraju". Odbio je reći ima li Ukrajina sposobnost analizirati ih u velikim razmjerima. SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, koji imaju pristup takvim alatima, u prošlosti su ukrajinskoj vojsci dostavljali precizne informacije za ciljanje, uključujući obavještajne podatke temeljene na snimkama visoke rezolucije s nadzornih dronova.

Kina počinje koristiti tu tehnologiju kako bi unaprijedila svoj nadzor. Kina ulaže u nove generacije kamera i softvera s umjetnom inteligencijom koji mogu tumačiti prizore, prepoznavati obrasce ponašanja i dohvaćati snimke pomoću pisanih uputa. No taj napredak istodobno stvara više prilika za kineske suparnike da učinkovito zavire unutar njezinih granica. Najranija radna verzija tih analitičkih alata datira otprilike iz 2023. godine, u vrijeme kada je komercijalno dostupna umjetna inteligencija počela moći stvarati videozapise iz tekstualnih naredbi. Obrnuta primjena te tehnologije, korištenje teksta za pretraživanje videozapisa, iznimno je pojačala mogućnost pretraživanja tokova podataka koje prikupljaju kamere sveprisutne u modernom životu.

Tijekom prosvjeda u Iranu u prosincu 2025., režim je postavio nove videokamere za nadzor okupljenih, rekla je osoba upoznata sa situacijom. Izrael je uspio hakirati te nove videosignale u stvarnom vremenu, rekao je jedan regionalni dužnosnik upoznat sa slučajem. Airis, tvrtka sa sjedištem u Washingtonu koja uključuje veterane izraelskih jedinica za elektroničko izviđanje, prodaje sustav koji može identificirati, a zatim i pratiti ljude koji pokazuju ponašanje nalik krijumčarima ili pripadnicima kartela, primjerice nošenje velikih najlonskih torbi noću ili naoružane muškarce s određenim oznakama ili tetovažama. Samo u posljednjih godinu dana primjena umjetne inteligencije na različite tokove podataka, uključujući one prikupljene s društvenih mreža, "skratila je vrijeme potrebno za takav posao s dana na minute", rekao je Rotem Abeles, suosnivač Airisa. Takve tehnike, međutim, nisu nepogrešive. Zemlje koje primjenjuju umjetnu inteligenciju u nadzoru suočavaju se s neprijateljima, osobito među nedržavnim akterima poput militantnih skupina Hezbolah i Hamas, koji koriste niskotehnološke mjere, poput rukom pisanih poruka i starih analognih telefonskih linija.

Tijekom rata u Gazi, najsofisticiraniji izraelski sustavi za takozvano "presretanje, nadzor i izviđanje" nisu uspjeli locirati šefa Hamasa Jahju Sinvara, arhitekta napada od 7. listopada 2023. Izrael i njegovi saveznici uložili su golema sredstva u njegovo pronalaženje, uključujući "analizu hoda" kako bi ga pokušali prepoznati u gomili. Umjesto toga, ubijen je u listopadu 2024. u događaju koji je vojska opisala kao slučajan susret. U svojim posljednjim trenucima, koje je snimio dron koji ga nije prepoznao, Sinvar je nosio zaštitne naočale i čvrsto omotan šal koji mu je prekrivao prepoznatljive uši – niskotehnološku prepreku izraelskoj visokotehnološkoj potrazi.