Uselila u kuću pa u podrumu otkrila nešto jezivo: 'To više nije njezina kuća, neka se iseli'

Kada kupujete kuću, puno puta sve dobro provjerite prije nego se odlučite na kupovinu. Međutim, neke se stvari ne mogu odmah vidjeti.

Uvjerila se u to jedna žena koja se šokirala kada je otkrila što je zabetonirano u zidu podruma njezine nove kuće.

Naime, sestra vlasnice kuće na Twitteru je objavila fotografije glave lutke koja se nalazi u zidu podruma, a koja poprilično jezivo izgleda.

– Moja se sestra uselila u kuću i pronašla ovo u zidu podruma – objavljeno je na Twitteru, a objava je sakupila više od pola milijuna lajkova.

My sister moved into a new house and found this in the wall of her basement pic.twitter.com/37cHIxQmvN