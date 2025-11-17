Naši Portali
PAŽNJA KORISNICIMA

Imate Netflix? Pazite se ovih poruka

Pixabay/ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
17.11.2025.
u 21:46

Lažne Netflix stranice često ne služe samo krađi podataka, već mogu instalirati i zlonamjerni softver (malware) na uređaj.

Zamislite da uživate u večernjem filmu, a na mobitelu vam stigne e-mail koji izgleda kao da je poslan od Netflixa. U poruci piše: „Vaša pretplata je istekla – obnovite je odmah za samo dva eura!“ No, potrošački centar Sjeverne Rajne-Vestfalije upozorava riječ je o prijevari.

Trenutno mnogi korisnici prijavljuju slične lažne poruke e-pošte. Pošiljatelji se predstavljaju kao Netflix i nastoje ih navesti da kliknu na priloženu poveznicu. Glavni cilj prevaranata je krađa osobnih i financijskih podataka, piše Fenix magazin.

Na prvi pogled poruke mogu djelovati uvjerljivo jer koriste Netflixov logo, boje i stil komunikacije. Ipak, postoje jasni znakovi upozorenja: nema osobnog obraćanja, pravopisne pogreške, sumnjiva adresa pošiljatelja, tekst koji stvara pritisak: „Ponuda vrijedi samo kratko vrijeme!” Klikom na poveznicu korisnici bivaju preusmjereni na lažnu web-stranicu koja imitira Netflixovu, gdje se traži unos osobnih podataka, što nikako ne smijete učiniti.

Potrošački centar savjetuje da odmah izbrišite sumnjivu poruku, ako ste već unijeli podatke kontaktirajte banku, prijavite prijevaru policiji. Provjeru statusa Netflix računa uvijek radite isključivo putem službene aplikacije ili web-stranice, a nikada preko linkova iz primljenih poruka.

Lažne Netflix stranice često ne služe samo krađi podataka, već mogu instalirati i zlonamjerni softver (malware) na uređaj. U najgorem scenariju, prevaranti mogu preuzeti kontrolu nad računalom i tražiti otkupninu.

Netflix već dulje vrijeme predstavlja čestu metu prevaranata. U ranijim slučajevima, prevaranti su tvrdili da dolaze iz odjela za naplatu i upozoravali na problem s računom, uz prijetnju gašenja računa i naplatu 39,99 eura. Također, u opticaju su bile i poruke koje su obećavale besplatnu godišnju pretplatu ako korisnik unese podatke na lažnoj stranici i to je čista prijevara.

