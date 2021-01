Upoznao je Putin kad je radio za Stasi, a danas je jedan od najmoćnijih Nijemaca u Rusiji

Matthias Warnig (65) je najstariji i u ruskom poslovnom svijetu najaktivniji njemački prijatelj ruskog predsjednika Vladimira Putina. Naime, on je bivši agent Stasija koji je devedesetih godina postao bankar, a od tada je sjedio u brojnim nadzornim odborima njemačko-ruskih kompanija i banaka.

On je trenutno na čelu dioničkog društva Sjeverni tok 2 (Nord Stream 2 AG). Warnig je jedna od osoba koja se spominje u videu Zaklade za suzbijanje korupcije Alekseja Navalnog, koji je objavljen na YouTubeu. U njemu ruski oporbeni političar razotkriva široku mrežu korupcije u vezi s izgradnjom dvorskog imanja za ruskog predsjednika, na obali Crnog mora.

Navalni u videu spominje Warniga kada govori o razmjeni pisama između Putinove bivše supruge Ljudmile i jedne njemačke prijateljice, sredinom devedesetih godina. Jedno od tih pisama je poslano s Warnigovog telefaksa. Ruski oporbeni političar citira jedan članak DW-a i kaže da je Warnig financijski pomogao Putinu - bivšem oficiru KGB-a – i njegovoj obitelji u Dresdenu. Postoje nagađanja da su se njih dvojica upoznali preko tajnih službi bivšeg DDR-a, ali službeno je njihov kontakt započeo tek u Sankt Peterburgu, nakon što su obojica promijenili zanimanje, piše DW.

Russian President Vladimir Putin attends a reception for foreign leaders invited to attend the Victory Day Parade in Moscow, Russia June 24, 2020.

"Sresti Putina, nikakav problem"

Matthias Warnig izbjegava javnost i više voli djelovati iz sjene. Austrijske novine Die Presse su 2018. godine objavile intervju s njim. Na pitanje koliko se često sastaje s Putinom, biznismen je odgovorio da ruski predsjednik nema mobilni telefon, ali i dodao: - Ali ako nešto želim i imam potrebu da ga vidim, onda to lako riješimo.

Tijekom dvadesetogodišnje Putinove vladavine, Warnig je postao najutjecajniji njemački menadžer u ruskom gospodarstvu. Član je nadzornih odbora vodećih ruskih kompanija i banaka.

U intervjuu za Presse Warnig je objasnio da je te mandate prihvatio iz dva razloga, koji su bili slučajni i nisu imali veze jedan s drugim: - Najveći broj mandata u nadzornim odborima sam preuzeo 2012. godine, a 2012. je Sjeverni tok 1 bio završen i moj ugovor je istjecao. Bio sam otvoren i za nove zadatke. Paralelno je došlo do sukoba tadašnjeg predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva i vlade. Medvedev je zatražio da svi ministri i visoki službenici podnesu ostavke u nadzornim odborima. I onda su na tim mjestima bili potrebni novi ljudi.

Warnig je odbacio pretpostavku da je cilj bio da, kao Putinov čovjek od povjerenja, uspostavi kontrolu nad upravom koncerna: - Ne, uopće ne. Ja nisam glasnogovornik Kremlja i ja ne izvještavam u Kremlju i ne pripovijedam što se tamo događa.

Od Rosnefta do Schalkea

Matthias Warnig radio je za neke od najvećih ruskih kompanija i to na visokim pozicijama. Od 2011. godine on je u nadzornim odborima državnih naftnih kompanija Transneft i Rosneft. U Rosneftu blisko surađuje s Gerhardom Schröderom. Bivši njemački kancelar, također Putinov prijatelj, od 2017. godine je predsjednik nadzornog odbora te kompanije. U svom filmu Navalni ni jednog trenutka ne spominje Schrödera.

Warnig je također u nadzornom odboru ruske banke VTB. Do 2015. godine je na istoj funkciji bio i u banci „Rusija", čije je sjedište u Sankt Peterburgu. Ta banka se u video snimci Navalnog i u izvještajima nekih medija dovodi u vezu s najužim krugom predsjednika Putina.

Od 2012. do 2018. godine Warnig je bio na čelu nadzornog odbora aluminijskog proizvođača RUSAL, ali je pod pritiskom američkih sankcija morao povući se s toga mjesta. Njemački menadžer je, međutim, brzo dobio novo mjesto i to u svojoj zemlji. 2019. je primljen u nadzorni odbor nogometnog kluba Schalke 04 iz Gelsenkirchena, čiji je glavni sponzor ruski energetski koncern Gazprom. Pojedini fanovi kluba su prosvjedovali zbog njegovog imenovanja.

Glavni projekt Sjeverni tok 2

Warnigov glavni projekt trenutno je izgradnja Sjevernog toka 2, plinovoda koji po dnu Baltičkog mora ide od Rusije do Njemačke. On je generalni direktor kompanije Sjeverni tok 2 AG čije je sjedište u Švicarskoj i čiji je glavni suvlasnik Gazprom, piše DW.

Prethodno je deset godina bio na čelu organizacije Sjeverni tok AG, koja je izgradila prvi plinovod koji ide kroz Baltičko more. Oba projekta, od kojih će koristi imati prije svega istočne njemačke pokrajine, za Warniga su neka vrsta igre na domaćem terenu: on dolazi iz istočnonjemačkog Brandenburga.

Ironija sudbine je da je Warnigov glavni projekt doveden u opasnost kada je ruski oporbeni političar Aleksej Navalni u kolovozu 2020. nakon teškog napada nervnim plinom Novičok, na teritoriju Rusije, dovezen na liječenje u Njemačku. Pozivi da se projekt Sjeverni tok 2, zbog kojeg su već uvedene američke sankcije, zaustavi ili zamrzne, sve su glasniji. Sudeći prema činjenici da Njemačka i Rusija i pored svih protivljenja ne odustaju od spornog projekta, Warnig je svoj zadatak lobista u Njemačkoj - uspješno obavio.