Upoznala ga preko društvenih mreža, lagala mu da će se udati za njega pa mu uzela 60.000 kuna

Iza rešetka je završila 53-godišnja prevarantica koja je zbog toga ispitana na ODO u Pazinu. Sumnjiči ju se da je tijekom 2014. preko društvenih mreža stupila u kontakt sa 68-godišnjakom. Želeći iz njega izvući empatiju lažno se predstavila kao zlostavljana žena koja želi pobjeći od supruga iz BiH. On joj je povjerovao, kao što joj je lakomisleno povjerovao i da će se ona udati za njega jer ima ozbiljne namjere s njim.

No ona mu je brak lažno obećavala, kako bi se dokopala njegovog novca, koji joj je on slao na račune, jer je vjerovao da se njih dvoje vole te da su u vezi. Cijelo to vrijeme ona mu je lagala tvrdeći da joj novac treba za izradu putovnice, za putnu kartu, ta troškove operacijskog zahvata i liječenja, za troškove rastave braka u BiH, za hranu i druge potrebe...

Naivni 68-godišnjak vjerovao je u sve što mu ona priča te joj je isplatio oko 30.000 eura. Ona je u kolovozu 2021. došla u Umag kod oštećenika. I dalje mu je lagala da se želi udati za njega, pa joj je on čak kupio zaručnički prsten i ostali zlatni nakit. Ona ga je tada, kako se sumnja, tražila dodatnih 4000 eura, nakon čega je napustila Hrvatsku. Zaljubljeni i naivni muškarac tada je shvatio da je nasamaren te da je ostao bez ukupno 60.000 kuna. Nakon što je sve prijavio policiji, prevarantica je uhićena i pritvorena. Sudac istrage Županijskog suda u Puli odredio joj je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od bijega.