Upao u kuću bivše partnerice, napao nju i dijete. Nju teško ozlijedio, dijete usmrtio. Pobjegao pa završio pod kamionom

Strava koja se 4. siječnja oko 20.30 dogodila u jednoj kući na Kozari putu, šokirala je Zagreb jer je u sumanutom pohodu jednog 41-godišnjaka život izgubilo dijete od godinu i pol dana, majka djeteta je teško ozlijeđena, a nakon svega što je napravio poginuo je i 41-godišnjak.

Po onom što je do sada poznato, 41-godišnjak je došao u kuću bivše partnerice, gdje se prvo posvađao s njom. Svađa je u nekom trenutku prerasla u fizički napad, jer je na nju, ali i dijete nasrnuo nekim tupo-oštrim predmetom. Nakon što ih je izudarao i izbo, 41- godišnjak je pobjegao iz kuće, otišao do vozila te se odvezao. U svom bijegu je, neslužbeno se doznaje, imao, nekoliko manjih prometnih nesreća. No u nekom je trenutku izašao iz vozila te je nastavio bježati pješice, prije no što je završio pod, kako ne neslužbeno čuje, kamionom.

U međuvremenu, njegova bivša partnerica i dijete od godinu i pol dana su odvezeni u bolnicu. Dijete je na žalost preminulo, a žena je u teškom stanju.

Što je motiv ovog bestijalnog napada policija još istražuje. Navode da će se uskoro oglasiti priopćenjem u kojem će pojasniti što se sve događalo prije no što je 41-godišnjak krenuo u svoj sumanuti pohod koji je završio smrću djeteta. Neslužbeno se doznaje da je bivšoj partnerici i ranije prijetio. Isto tako, neslužbeno se doznaje da je imao problema sa zakonom odnosno da je osuđivan zbog razbojstva.