Uznemirujuće snimke: Djevojku (17) napala gomila muškaraca, tukli su ju i vrijeđali

Društvenim mrežama kruži šokantna snimka tinejdžerice koju je napala gomila muškaraca jer se 'nepristojno' odjenula na motociklističkom događaju u Iraku. 17-godišnja djevojka bila je meta grupe muškaraca koji su ju optužili da je odvratila pozornost od vozača na utrci u iračkoj regiji Kurdistan.

Video koji je snimio i podijelio gledatelj u Sulaymaniyahu prikazuje tinejdžerku kako se pokušava udaljiti od tog područja, a u jednom je bila prisiljena početi trčati dok ju je gomila muškaraca progonila vičući 'Ku***'. Djevojka, koja je iranska državljanka, nosila je crni top i suknju visokog struka, a bila je zagrnuta i dugačkom vestom, prenosi Daily Mail.

A shocking video in which tens of teenage males brutally attack a girl while calling her a 'whore' because she reportedly wanted to watch a motorcycle racing in a neighbourhood in Sulaimani in Kurdistan Region earlier today has gone viral: pic.twitter.com/DzUiAMrVWl