Upali u crkvu u Mostaru, razbili kipove i ukrali novac. Župnik u šoku: 'Razbacali su i svete hostije'

ODLAZAK MINISTRA

Analitičar: Netanyahu ne može izbjeći rješenje dvije države. A čeka ga i odgovornost za 7. listopada

On će i dalje koristi okolnosti koje mu se neće ponoviti, jer u SAD-u imamo Bidena bez mogućnosti nekih snažnih poteza, s obzirom na to da je američka izborna godina, imamo arapske zemlje koje su vrlo suzdržane u ovome, a imamo i Europu koja je isto zatečena svojim problemima, bez jasnog stava prema sukobu u Gazi. Tako da Netanyahu koristi ovu priliku, ali neće moći pobijediti na način na koji on misli, smatra analitičar Denis Avdagić