Proslava inspirirana Mostarom: 'Mostar nas je podigao i odgojio, a Zagreb nadogradio'

Mostar i Zagreb javno se vole. Snažan je to dojam nakon svečane večere „Večer Mostara u Zagrebu“ koju su u zagrebačkom hotelu Westin organizirali domaćini iz udruge Klub Mostaraca. Događaj je okupio veliki broj Mostarki i Mostaraca koji žive u Zagrebu te prijatelja Mostara kao i uglednika iz političkog, gospodarskog, akademskog, sportskog i kulturnog života, koji su se okupili u Kristalnoj dvorani kako bi uživali u bogatom programu i proslavili prijateljstvo i kulturne veze između Mostara i Zagreba.

Večer Mostara u Zagrebu, po onome što smo vidjeli, bila je i mjesto ponovnog susreta brojnih Mostaraca, svih generacija, nakon puno godina. Činjenica je kako je upravo Mostar bio jedan od gradova koji nisu imali aktivnu udrugu koja bi između ostalih, organizirala ovakve događaje. To se promijenilo osnivanjem udruge Klub Mostaraca i pod vodstvom dr. Ante Barišića, uspjeli su u kratkom vremenu izrasti u relevantnu udrugu koja je ispunila svoj prvi cilj, a to je da bude istinska adresa okupljanja svih Mostaraca i onih koji imaju jake veze s gradom na Neretvi.

Foto: D. Rezo

Što se same gala večere tiče, njen uvodni dio je protekao u kulturnom štihu. Naime, program je započeo recitacijom „Zapisa o Mostaru“ nobelovca Ive Andrića u izvedbi kazališne glumice Ornele Vištice. Nakon toga su okupljene u program uveli upravo Vištica i Boris Čerkuč, poznato radijsko i voditeljsko lice, koji su svojim šarmom i toplinom pozdravili prisutne te najavili bogat program koji je uslijedio.

Mostarski pjevač Mario Zovko oduševio je okupljene svojom izvedbom hrvatske himne, nakon čega je atmosferu dodatno zagrijao Ivo Jurić svojim glazbenim nastupom kojeg su pratili članovi Party banda. Glazbeni program bio je samo dio raznolike ponude sadržaja koja je obilježila ovu večer. Organizatori su se potrudili da svaki djelić bude inspiriran Mostarom, pa je tako i gastronomska ponuda bila autohtona mostarska.

Naravno, okupljenima se u početku obratio i domaćin, predsjednik udruge Klub Mostaraca, dr. Ante Barišić, ugledni liječnik koji je istaknuo važnost ovakvih susreta za jačanje veza između dva grada te izrazio zadovoljstvo velikim odazivom i podrškom koju su dobili od svih prisutnih. Barišić je naglasio da želja za okupljanjem Mostarki i Mostaraca u Zagrebu postoji već desteljećima. Zahvalio se svima koji su radili na toj ideji i doprinijeli pokretanju udruge Klub Mostaraca. „Mostarci u Zagrebu su se do sada uglavnom okupljali oko našeg HŠK Zrinjskog, ali postojala je jasna potreba za institucinaliziranjem tih druženja, a to pokazuje i ova večer. Cilj udruge je povezivanje Mostaraca u Zagrebu, jačanje veza između našeg rodnog grada i grada u kojem sada živimo i prenošenje ljubavi i emocija prema Mostaru na našu djecu. Ona moraju od malih nogu znati da je Mostar najljepši grad na svijetu jer grad koji ima Neretvu ispod sebe i ono sunčano nebo iznad, mora biti najljepši. Udruga je bitna jer kroz nju možemo pomoći svome gradu i vratiti dug koji imamo jer nas je Mostar podigao i odgojio, usmjerio nas u životu, Zagreb nadogradio kako bismo postali osobe kakve jesmo. To je naša obaveza. Današnji dan ima simboliku jer su 7. lipnja 1992. počele Lipanjske zore, vojna operacija oslobađanja Mostara, a danas predstavalja početak jedne lijepe priče za sve one koji vole i poštuju Mostar“.

Nakon dr. Barišića, zagrebačkim Mostarcima poruku iz rodnog grada je donio i gradonačelnik Mostara, dr. Mario Kordić. On je u svom govoru poseban naglasak dao na tome kako je važno ovakvo organiziranje, prvenstveno zbog svih nas koji volimo Mostar, iz njega smo krenuli u život ili u njemu živimo. „Bez obzira gdje nas život vodi jako smo zainteresirani da Mostar raste i razvija se u punom potencijalu. Sasvim sigurno da zajedno možemo napraviti puno više za grad koji toliko volimo, naš Mostar. Posebno kada se radi o Zagrebu i RH, jedan smo narod u dvije domovine i svi koji obnašamo političke dužnosti na ovim prostorima radimo kako bi ta veza bila sto snažnija kroz vrijeme. Raduje me da se sto vise nasih ljudi uključi u rad ove organizacije Mostaraca u Zagrebu kako bi u vremenu koje dolazi dijelili ideje, pomagali jedni drugima na korist našega Mostara, dviju domovina Bosne i Hercegovine i Republike Hvatske.

Kako je ovo događanje nadraslo obično okupljanje Mostaraca, možda i najbolje govori to da su se okupljenima obratili predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragan Čović koji je istaknuo važnost veze između Zagreba i Mostara. „Zagreb je sjedište Hrvata diljem svijeta, a Mostar je, s druge strane, prijestolni grad nas Mostaraca. Sve institucije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini smještene su u Mostaru. Stoga je poveznica Mostara i Zagreba prevažna, što naglašavam gdje god stignem i kada razgovaram s nositeljima vlasti ovdje u Republici Hrvatskoj. Iz Zagreba, kada se investira u mladost u Mostaru, u naše sveučilište, klinički bolnički centar, kazalište i druge institucije koje danas djeluju u Mostaru, nema ništa važnije za sve Hrvate u Bosni i Hercegovini od te poveznice Zagreb-Mostar. Hrvati Bosne i Hercegovine i Hrvati Republike Hrvatske trebaju prepoznati tu poveznicu i pozvati sve one koji su davno otišli, koji su rođeni možda izvan Mostara, a potječu iz Mostara, da prepoznaju Mostar kao mjesto gdje se trebaju vraćati, o kojem trebaju razmišljati i u koje trebaju investirati u budućnosti," kazao je Čović.

Foto: D. Rezo

Oni koji su sinoć bili prisutni u Kristalnoj dvorani Hotela The Westin, gotovo su u glas komentirali kako je "Večer Mostara u Zagrebu" bila više od običnog društvenog događaja; bila je to proslava zajedništva, kulturne razmjene i prijateljstva koja povezuje dva grada. U toploj i prijateljskoj atmosferi, uz bogat program i prisustvo brojnih uglednika, između ostalih i rektora Sveučilišta u Zagrebi prof. dr. Stjepana Lakušića i rektora Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zorana Tomića, još jednom je potvrđeno koliko su ovakvi susreti važni za očuvanje i jačanje veza među ljudima.

Na samom kraju, organizatori su izrazili zahvalnost svima koji su pridonijeli uspjehu večeri, najavljujući kako će ovakvih susreta biti još u budućnosti, na radost svih ljubitelja Mostara i Zagreba. Poseban je naglasak stavljen na kontinuitet rada udruge Klub Mostaraca. Želja da se aktivnije radi na povezivanju dva grada nedvosmisleno je iskomunicirana. Iz Kluba Mostaraca kažu kako se neće o njima u medijskim stupcima čitati jednom godišnje prilikom ovakvih večeri, nego planiraju biti produktivni i tijekom cijele godine.