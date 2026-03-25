Uništava balističke projektile, krstareće rakete, dronove... Što je to Davidova praćka?

Davidova praćka, na hebrejskom poznata kao *Kela David*, predstavlja srednji sloj sofisticirane izraelske višeslojne proturaketne obrane. Funkcionalno je smještena između sustava Željezna kupola (Iron Dome), zaduženog za uništavanje raketa kratkog dometa, i sustava Strijela (Arrow), dizajniranog za presretanje balističkih projektila dugog dometa visoko izvan atmosfere. Njezina je primarna zadaća popuniti tu ključnu prazninu i neutralizirati širok spektar prijetnji na udaljenostima od 40 do 300 kilometara. To uključuje taktičke balističke projektile, napredne krstareće rakete, bespilotne letjelice, pa čak i neprijateljske zrakoplove, čime štiti strateške lokacije i gusto naseljena područja od napada koje drugi sustavi ne mogu učinkovito pokriti. Razvoj sustava, koji je Izraelu bio prijeko potreban zbog rastućih prijetnji iz susjedstva, započeo je 2006. godine, a u operativnu uporabu uveden je u travnju 2017.

Srce sustava čini dvostupanjski presretač imena "Stunner", koji predstavlja tehnološki skok u odnosu na tradicionalne sustave. Za razliku od raketa koje eksplodiraju u blizini mete, Stunner koristi takozvanu "hit-to-kill" tehnologiju, što znači da prijetnju uništava izravnim kinetičkim udarom pri brzini do 7,5 Maha. Ova metoda osigurava potpuno uništenje neprijateljske bojeve glave i drastično smanjuje rizik od kolateralne štete uzrokovane padajućim krhotinama, što je od presudne važnosti za obranu urbanih središta. Preciznost osigurava napredni dvostruki sustav navođenja koji kombinira elektro-optičke i radarske senzore, omogućujući raketi da prilagođava svoju putanju u letu i pogodi čak i vrlo pokretne ciljeve. Cijeli sustav oslanja se na moćni višenamjenski radar EL/M-2084, isti koji koristi i Željezna kupola, a koji može istovremeno pratiti više od tisuću ciljeva.

Davidova praćka rezultat je zajedničkog projekta izraelske tvrtke Rafael Advanced Defense Systems i američkog obrambenog diva Raytheona, pri čemu je SAD uložio gotovo dvije milijarde dolara u razvoj, a oko 50 posto komponenti proizvodi se u Americi. Jedan od ključnih faktora njegove privlačnosti je iznimna isplativost. Cijena jednog presretača Stunner procjenjuje se na oko, što je značajno jeftinije od konkurentskih sustava. Primjerice, presretači američkog sustava Patriot PAC-3 MSE mogu koštati i do sedam puta više, uz manji domet. Upravo ta kombinacija vrhunskih performansi i prihvatljive cijene učinila je Davidovu praćku globalno konkurentnom, što je potvrdila Finska, koja je 2023. godine postala prvi strani kupac ugovorom vrijednim 316 milijuna eura.

Sustav je svoju borbenu učinkovitost dokazao u više navrata, postigavši stopostotni uspjeh u presretanjima tijekom operativne uporabe. Prvi put je korišten u srpnju 2018. protiv balističkih projektila ispaljenih iz Sirije, a ključnu ulogu odigrao je i u sukobima koji su uslijedili, uključujući presretanje raketa dugog dometa tijekom iranskih napada. Ti uspjesi, iako temeljeni na ograničenom broju angažmana, potvrdili su pouzdanost sustava i privukli interes brojnih zemalja, od Njemačke do članica Vijeća za suradnju u Zaljevu.

Iako je izvorno dizajniran za borbu protiv teških raketa i krstarećih projektila, nedavni sukobi gurnuli su Davidovu praćku izvan njezine predviđene uloge. Zbog intenziteta napada i potrebe za racionalnim upravljanjem zalihama skupljih presretača sustava Arrow, Davidova praćka sve se češće koristi i za obranu od određenih vrsta balističkih projektila. Takva strategija nosi rizike jer presretanje na nižim visinama povećava vjerojatnost da krhotine ili čak podstreljivo iz kasetnih bojevih glava stignu do tla. Nedavni neuspjeli pokušaji presretanja iznad izraelskih gradova otvorili su raspravu o granicama sustava i opasnostima koje nosi njegovo korištenje protiv prijetnji za koje nije primarno stvoren, pokazujući da čak i najnaprednija tehnologija ima svoja ograničenja.