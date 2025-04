Unatoč nalogu liječnika, Papa ne miruje. Hoće li ipak voditi Uskršnje slavlje?

Prema najavama Vatikana, Uskršnje slavlje će ove subote uvečer predvoditi kardinal Giovanni Battista Re. Nigdje ne piše, hoće li papa Franjo uopće biti u bazilici sv. Petra, ali kako se već vidjelo - kod ovog pape se to nikad ne zna. Jer da je po liječnicima, uopće ne bi dolazilo u obzir da papa napušta krevet: nakon što je 38 dana proveo u bolnici Gemelli naloženo mu je najstrože mirovanje i oporavak barem puna dva mjeseca. Ali tek što se malo oporavio, već je požurio među vjernike okupljene u Vatikanu, a i inače uvijek iznova krši naloge liječnika. Jer i crkveni povjesničar Jörg Ernesti iz Augsburga je još prije nekoliko tjedana tvrdio kako službeni Vatikan - možda ne bi trebali reći "laže", ali u svakom slučaju "uljepšava" zdravstveno stanje ovog pape za vrijeme boravka u bolnici, piše Deutsche Welle.

"Ako su liječnici koji su liječili papu naknadno izvijestili kako je i život Franje bio u akutnoj opasnosti, to potvrđuje moje mišljenje", kaže Ernesti. Stanje pape Franje "izgledalo je povremeno toliko ozbiljno da do njega nisu mogli niti najviši članovi kurije", ističe Ernesti. Jer makar je "u glavi" bistriji i od mnogih današnjih mladića,on je ipak starac od 88 godina i to sa samo jednim plućnim krilom. Ne može se reći kako Vatikan nije pokušao provesti liječničke naloge o strogom mirovanju, ali ovaj papa je i dalje nezaustavljiv. Jedva je prošlo mjesec dana od kako je izašao iz bolnice, a proslava najvećeg blagdana za kršćane je i fizički naporna.

Na Križnom putu ipak nije prisustvovao nego su se tek čitale njegove poruke vjernicima, ali za Uskrs - to ćemo još vidjeti. Zapravo i sam u svojoj netom objavljenoj autobiografiji - koju doduše nije i napisao sam nego su to bilješke njegovih pripovijedanja - priznao kako je "problem koji stalno imam jest moja nestrpljivost. Kad sam posrnuo, često je to bilo zbog nedostatka strpljenja. Zato što nisam mogao pričekati da neki procesi zahtijevaju vrijeme kako bi se normalno razvili..." A tu žustrost ovog pape su primijetili i mediji: "Papa Franjo izvan kontrole", "88-godišnji papa izmiče kontroli" i "Najbliži suradnici bez utjecaja"... To su bili naslovi članaka nakon spontanog odlaska pape u baziliku svetog Petra 10. travnja samo u društvu svog osobnog njegovatelja i par osoba u pratnji.

Nije nosio niti uobičajenu bijelu odoru ni bijelu kapicu: prvi put od imenovanja 2013. godine papa je javno viđen u civilnoj odjeći, u crnim hlačama s pončom preko bijele majice dugih rukava. Je li ponašanje Franje, sada drugog najstarijeg pape u povijesti Crkve, doista izmaklo kontroli? Crkveni povjesničar Ernesti ne misli tako. On vidi prije svega vidi proces odbacivanja dvorskog ceremonijala koji je "nešto rigidno, nametnuto". To se nipošto nije moglo reći za bivšeg papu Benedikta XVI. koji je očito uživao u pradavnim odorama i ritualima poglavara katoličke crkve.

Ali Ernesti misli da je Ratzinger bio tek iznimka: "U novije doba čini mi se da je za Vatikan karakteristično da papa često prekida ceremonijal". To se neosporno moglo reći i za papu Ivana Pavla II., ali ta "pobuna" je već bila očita i kod pape Ivana XXIII. (1958.-1963.). On nije bio revolucionar, nego vrlo svjestan tradicije, ali je često i na svoj način prekidao uobičajene ceremonije. "Bio je gotovo nepredvidiv u tome. U tom pogledu vidim ga kao uzor papi Franji".