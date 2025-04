Pripazite! Neki dućani danas rade skraćeno. Evo kako rade trgovine za uskrsne blagdane

Ove nedjelje, 20.travnja, obilježava se Uskrs , najveći kršćanski blagdan. Mnogi zbog toga zasigurno planiraju svoju uskrsnu košaricu te nabavku svih namirnica koje će im biti potrebne, no na umu treba imati radno vrijeme trgovina. Naime, trgovine i trgovački centri prilagodili su svoje radno vrijeme za Uskrs i Uskrsni ponedjeljak, a neke su uvele promjene i za Veliku subotu.

Tako je Konuzum obavijestio kupce da će njihove trgovine "na Veliku subotu raditi prema uobičajenom radnom vremenu, izuzev odabranih". Nisu objasnili koje su im to odabrane, već su kupce pozvali da radno vrijeme provjere na ovom linku. Samo jedna trgovina lanca Tommy, ona u Rijeci na adresi Trg Ivana Koblera 1, radit će u subotu do 16 sati, dok će sve ostale prema redovnom radnom vremenu. Lidl, Spar, Kaufland, Plodine i Eurospin nemaju obavijesti o eventualnom skraćenom radnom vremenu u subotu.

Prodajni centri Pevexa ove subote rade do 15 sati, Bauhausa do 14 sati. Shopping centri rade subotom po uobičajenom radnom vremenu. U nedjelju i u ponedjeljak neće raditi prodavaonice Lidla, Konzuma, Kauflanda, Interspar, Plodina i Tommya. Trgovine će na Uskrs i na Uskrsni ponedjeljak zatvoriti i Arena Centar, King Cross Zagreb, Portanova Osijek, Mall Osijek, Tower Center Rijeka i Mall of Split.

