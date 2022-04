UN službeno suspendirao Rusiju iz Vijeća za ljudska prava

UN je službeno izbacio Rusiju iz Vijeća za ljudska prava.

U glasovanju Opće skupštine UN-a, 93 zemalja je glasalo za prijedlog SAD-a kojim se Rusija izbacuje iz Vijeća, dok je 24 zemalja glasovalo protiv prijedloga. Suzdržano je bilo 58 država.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba zahvalio se na ovakvoj odluci.

- Za ovakve ratne zločince nema mjesta u UN-ovim tijelima koja su usmjerena na zaštitu ljudskih prava. Zahvalan sam svim zemljama članicama koje su podržale ovu važnu rezoluciju i odabrale pravu stranu povijesti - napisao je na Twitteru.

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history.