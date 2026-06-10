'Otvaranje novog gliništa devastirat će naš kraj'

Ministarstvo gospodarstva odobrilo je istraživanje mineralnih sirovina u istražnom prostoru ciglarske gline Lukavec, a pokaže li se da će eksploatacija biti isplativa, odobrit će se koncesija. Dozvolu je dobila Ciglana Cerje Tužno za istraživački prostor na području naselja Lukavec, Osečka i Lovrečan u Varaždinskoj županiji, površine nešto veće od 31 hektara. Vijest o mogućoj eksploataciji uznemirila je tamošnje stanovništvo zbog pojačanog prometa kamionima. Nakon planova o otvaranju kamenolom Siljevec na Ivančici, to je još jedna vruća tema koja je podigla mještane na noge, a počela su i politička prepucavanja.

Već treće polje

– Mještani se protive transportu kroz sela Cerje Tužno i Lukavec. Ciglana je u selu Cerju Nebojse, kao i druga dva polja. Ovo je, naime, već treće polje uz ciglanu, i za svako su mještani izrazili nezadovoljstvo – kažu za Večernji list u lokalnoj udruzi za zaštitu koja je pisala i slala primjedbe za prostorni plan Varaždinske županije. U Gradu Ivancu odmah se ograđuju podsjećajući da su Uredbom o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i regionalnog značaja iz 2014. godine te kasnijim izmjenama i dopunama istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina svrstani među zahvate u prostoru i u površine od državnog i područnog (regionalnog) značaja. – To znači da jedinice lokalne samouprave, dakle gradovi i općine, ne određuju niti mogu brisati iz svojih prostornih planova površine za eksploataciju mineralnih sirovina.

To je isključivo u ingerenciji države i županije, a Grad Ivanec dužan ih je u svojim prostornim planovima preuzeti – ističe gradonačelnik Milorad Batinić. U javnom savjetovanju Grad je tražio da se granica istražnog prostora udalji najmanje 400 metara od granica građevinskog područja i da se formiraju nove prometnice do pogona za preradu, kako bi se transport sirovina odvijao izvan naselja. – Međutim ovi prijedlozi Grada Ivanca su odbijeni! Lani u listopadu javno sam pozvao Ministarstvo da donese jedino ispravno rješenje, a to je da odustane od istražnih radnji.

No znajući modus operandi HDZ-ove Vlade, a imamo i iskustvo s "pakiranjem" kamenoloma Siljevec u novi Park prirode i u zaštićenu EU zonu Natura 2000, nisam bio optimističan, što se sada i potvrdilo – rekao je Batinić. Ako istraživanja potvrde opravdanost eksploatacije gline, Ministarstvo će Ciglani Cerje Tužno dodijeliti koncesiju za otvaranje gliništa na kojem bi se tijekom idućih 30 do 40 godina crpila glina.

Stotine kamiona

– Riječ je o stotinama kamiona koji bi u špicama kroz ova dva naselja prevozili glinu. Osim toga, otvaranje gliništa na 31 hektara površina znači potpunu krajobraznu devastaciju ovoga kraja i uništenje ovdašnje šume koja se prostire između Lukavca, Cerja Tužnog, Osečke i Lovrečana. Glinište bi od prvih kuća bilo udaljeno oko 300 metara, što je posve neprihvatljivo! – poručuje Batinić i najavljuje sastanke s predsjednicima i vijećima mjesnih odbora, a po potrebi i sazivanje zborova građana. Gradski HDZ čudi se reakciji gradonačelnika s obzirom na to da je lokacija za glinište u prostornom planu više od 20 godina.

– Međutim, javio se sada i baš sada opet plaši i uznemirava građane, kao da na čelu Grada Ivanca nije proteklih 20 godina – kažu u HDZ-u.