Putin dobio neočekivanu poruku preko ruskog oligarha Romana Abramoviča

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je izvješća da je u Kijevu krajem svibnja zamolio ruskog oligarha Romana Abramoviča da prenese ponudu za izravne razgovore Vladimiru Putinu. Iako se radi o figuri blisko povezanoj s Kremljem, bivši vlasnik nogometnog kluba Chelsea pokazao se kao neočekivani, ali koristan kanal komunikacije između zaraćenih strana.

Zelenski je u intervjuima potvrdio da je Abramovič tijekom sastanka u ukrajinskoj prijestolnici donio poruku iz Moskve: Rusi žele znati "što smo spremni učiniti" kako bi se približili miru. U zamjenu, ukrajinski čelnik zadužio ga je da Putinu prenese kako je Kijev otvoren za sastanak licem u lice "u bilo kojem trenutku". Moskva nije demantirala postojanje ovog diplomatskog kanala, a Putin je u petak spomenuo sastanak s "jednim od predstavnika naših poslovnih krugova", naglasivši da taj poslovni čovjek nije djelovao u službenom svojstvu. Abramovič, koji trenutačno živi između Turske i Perzijskog zaljeva zbog zapadnih sankcija, odbio je komentirati sastanak.

Roman Abramovič, proizvod divljeg kapitalizma iz doba Borisa Jeljcina, na prvi pogled djeluje kao iznenađujući izbor za posrednika. Putin je naime svoju ranu popularnost gradio upravo na kritici utjecajnih oligarha iz Jeljcineve ere. No multimilijarder ima bogatu povijest neformalne diplomatske uloge od početka ruske pune invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Bio je prisutan na prvim mirovnim pregovorima u Turskoj u ožujku 2022., a kasnije je pomogao u postizanju sporazuma o izvozu ukrajinskog žita. Od tada je više puta intervenirao u razmjenama zarobljenika, a 2024. godine čak je pokušao dogovoriti oslobađanje kremaljskog disidenta Alekseja Navaljnog u zamjenu za ruske zatvorenike. Prema riječima Elisabeth Schimpfössl, stručnjakinje za sociologiju elita na Sveučilištu Aston i autorice knjige "Bogati Rusi", Abramovič je uspio "uspješno balansirati svoje povijesne veze s Kremljem s povjerenjem koje ulijeva ukrajinskim vlastima". Nikada nije učinio ništa što bi ga učinilo nelojalnim u očima Moskve – upravljao je udaljenom regijom Čukotkom na Putinov zahtjev i izbjegavao bilo kakvu javnu kritiku ruske vlasti, piše France24.

Zelenskog ta odanost Kremlju očito ne smeta. Štoviše, ukrajinski predsjednik je, prema Schimpfössl, zamolio bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena da Abramoviča ne stavi na američki popis sankcija upravo zbog njegove potencijalne posredničke uloge. Među ruskim oligarsima, Abramovič je Kijevu najprihvatljiviji i zbog svog "zapadnjačkog" imidža, djelomično oblikovanog kroz vlasništvo nad Chelseaom, ali i zahvaljujući bivšoj supruzi Daši Žukovoj. Ona je 2008. osnovala Muzej suvremene umjetnosti Garáž u Moskvi, a danas je aktivna u prestižnim kulturnim krugovima na Zapadu, uključujući odbor Met Gale u New Yorku.

Unatoč prihvaćenosti s obje strane, stručnjaci sumnjaju u stvarni utjecaj oligarha. Jenny Mathers sa Sveučilišta Aberystwyth upozorava da je Abramovičeva sposobnost da promijeni Putinovo mišljenje o ratu "vjerojatno vrlo mala". Putin je već jasno odbacio ideju izravnog sastanka sa Zelenskim, rekavši da u tome "ne vidi smisao".

Za Zelenskog bi ova "karta Abramovič" mogla imati više veze s javnom diplomacijom nego s realnim nadama u proboj. Pokazuje vanjskom svijetu i ruskoj javnosti da Ukrajina ulaže sve napore za okončanje rata, čak i koristeći nekonvencionalne kanale. Istodobno, to je prilika da se predloži posrednik s kredibilnijim profilom od onoga kojeg je Putin ranije spominjao, bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera, čije su poslovne veze s Moskvom i proruska pristranost uništile njegov legitimitet na Zapadu.

U kontekstu tekućih borbi na fronti i ograničenih diplomatskih opcija, Zelenski nastavlja igrati na više ploča. Hoće li Abramovičev posrednički pokušaj dovesti do bilo kakvog pomaka, ostaje otvoreno pitanje.