Pokušao se dočepati skupog groba na Mirogoju, stručnjak: 'Prijevaru je lako otkriti po uplatnicama'

Zagrebačka policija sumnjiči 37-godišnjaka za krivotvorenje isprave i prijevaru tešku oko 500.000 kuna koji se pokušavao domoći grobnog mjesta na elitnom dijelu Mirogoja. Nesvakidašnja prijevara je otkrivena posve slučajno.

"Možda bi priča i duže bila skrivena da nije gospodin, živući pokojnik, došao u Upravu groblja nešto riješiti oko svog grobnog mjesta i tada je došlo do informacije da je on živući pokojnik, odnosno da je netko drugi vlasnik prava na grobno mjesto", kazala je glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti za RTL.

Ovo nije prvi takav slučaj s obzirom na rastuću cijenu grobnih mjesta, a prijevare se vrše na isti način kao i nekretnine.

"To vam je kao slučaj da netko temeljem falsificirane osobne iskaznice dođe kod javnog bilježnika, predstavi se kao prodavatelj i ovjeri kupoprodajni ugovor – javni bilježnik neće ulaziti u valjanost osobne iskaznice i tu će doći do pravnog posla, i može doći do prijenosa sredstava. Takvih slučajeva u praksi ima. To su ljudi koji unaprijed imaju smišljen plan i često se zna dogoditi da su to samo figure, a u pozadini priče je netko drugi kome idu ta sredstva", govori odvjetnica Vladimira Hebrang.

Stručnjaci tvrde kako se grob službeno i ne može prodati, a jedino što je moguće jest sklopiti ugovor o ustupanju prava na korištenje grobnoga mjesta.

"Vlasnik ste jedino nadgrobnog spomenika i uređenja na grobu – ogradica i tako dalje, jer pravo korištenja grobnog mjesta podrazumijeva pravo raspolaganja, pravo ukopa i pravo uređenja nadgrobnog spomenika", rekao je javni bilježnik Mladen Ježek.

Prijevaru je lako otkriti i to po uplatnicama.

"Tko je tu normalan da bi plaćao i dalje svoju grobnu naknadu ako je grobnicu prodao, odnosno ustupio pravo korištenja drugome", objašnjava direktor groblja u Šibeniku Joško Vuković.