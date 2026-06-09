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DRAMA NA SJEVERNOM KAVKAZU

Tri uzastopne eksplozije raznijele strateški plinovod u Dagestanu, buknuo golemi požar

Požar u Dagestanu
Screenshot/X
VL
Autor
Mateja Papić
09.06.2026.
u 21:34

„Prema preliminarnim informacijama, dogodile su se tri eksplozije na magistralnom plinovodu promjera 1.200 mm, a detalji se još razjašnjavaju“, priopćile su hitne službe.

U gradu Kiziljurtu u ruskoj republici Dagestan, na području Sjevernog Kavkaza, u ponedjeljak su zabilježene tri eksplozije na magistralnom plinovodu, izvijestila je državna novinska agencija TASS, pozivajući se na regionalne službe za izvanredne situacije.

Prema navodima ministarstva, eksplozije su se dogodile na plinovodu promjera 1.200 milimetara, a uzrok incidenta zasad nije poznat te je u tijeku utvrđivanje okolnosti. „Prema preliminarnim informacijama, dogodile su se tri eksplozije na magistralnom plinovodu promjera 1.200 mm, a detalji se još razjašnjavaju“, priopćile su hitne službe.

U isto vrijeme, ured gradonačelnika Kiziljurta izvijestio je da je u industrijskoj zoni grada izbio požar koji je, prema prvim informacijama, zahvatio postaju za distribuciju plina, prenosi Interfax. Za sada nema službenih podataka o mogućim žrtvama ili razmjerima štete. Incident se i dalje istražuje.
Ključne riječi
Rusija eksplozija Dagestan

Komentara 2

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LE
Levanto
22:22 09.06.2026.

Kizorog, Bitna su ti ta dva roga na glavi. Te antene ne mogu omanit.

Avatar kozorog
kozorog
22:05 09.06.2026.

Vrhunac vojne taktike! Postaviti eksploziv na cjevovod vani. Ono, koja taktika izračun, vrhunska tehnika. Sad baciti šaku čavla po cesti, onesposobiti prijevoz.. U međuvremenu rusi izjedaju konstantinovku, preokrenuli situaciju u stepnogorsku, ulaze u kupjansk... Vama će to mediji reći za 3 tjedna.

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