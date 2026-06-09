Tri uzastopne eksplozije raznijele strateški plinovod u Dagestanu, buknuo golemi požar

U gradu Kiziljurtu u ruskoj republici Dagestan, na području Sjevernog Kavkaza, u ponedjeljak su zabilježene tri eksplozije na magistralnom plinovodu, izvijestila je državna novinska agencija TASS, pozivajući se na regionalne službe za izvanredne situacije.

Prema navodima ministarstva, eksplozije su se dogodile na plinovodu promjera 1.200 milimetara, a uzrok incidenta zasad nije poznat te je u tijeku utvrđivanje okolnosti. „Prema preliminarnim informacijama, dogodile su se tri eksplozije na magistralnom plinovodu promjera 1.200 mm, a detalji se još razjašnjavaju“, priopćile su hitne službe.

🔥 Dagestan on Fire: Giant Flame Towering Over Kizilyurt



According to Russia’s Emergency Ministry, three explosions occurred on a major gas pipeline.



Following the blasts, gas under high pressure continued to escape and burn, creating a massive fire.



The glow from the blaze… pic.twitter.com/mbRf5fpyHj — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2026

U isto vrijeme, ured gradonačelnika Kiziljurta izvijestio je da je u industrijskoj zoni grada izbio požar koji je, prema prvim informacijama, zahvatio postaju za distribuciju plina, prenosi Interfax. Za sada nema službenih podataka o mogućim žrtvama ili razmjerima štete. Incident se i dalje istražuje.