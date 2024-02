Umirovljeni vojnik prijetio Banožiću, osuđen je: 'Zabranjujem ti da mi priđeš, ne odgovaram za posljedice'

Višestruko odlikovani 49-godišnji umirovljeni razvodnik HV-a, D. F. iz Milanovca, osuđen je nepravomoćno na Općinskom sudu u Virovitici zbog izrečenih prijetnji sada već bivšem ministru obrane Mariju Banožiću.

Iako je za kazneno djelo prijetnje "prema službenoj ili odgovornoj osobi u vezi s njezinim radom ili položajem" propisana kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora, umirovljeni je vojnik ipak osuđen na uvjetnu kaznu od devet mjeseci. U zatvor neće ako u roku dvije godine ne počini neko novo kazneno djelo, prenosi Slobodna Dalmacija.

Na teret mu se stavljalo da je 6. srpnja 2023. godine oko 20:18, nezadovoljan radom ministra obrane Republike Hrvatske Marija Banožića, sa svog Messenger profila na službenu adresu Facebook profila Ministarstva obrane napisao prijeteće poruke sljedećeg sadržaja: "Imaš zabranu da mi priđeš na kilometar jer ne odgovaram za posljedice, mater ti j.... četničku, izlazi iz mamine p...., ni tamo nisi siguran, bude te Andrej lupo k..... u čelo". Te su riječi, navodi se, kod kod tadašnjeg ministra izazvale osjećaj nesigurnosti te je sve prijavljeno policiji.

Okrivljeni je pred sudom priznao djelo kazavši da je isti tren kada je napisao te poruke zažalio zbog toga što ih je poslao jer je shvatio da je pogriješio, ali više nije bilo povratka jer su već bile poslane. Poslao ih je, ispričao je, u afektu jer je bio revoltiran ponašanjem ministra Banožića i njegovim aferama. To je bilo u vrijeme kada je predsjednik RH preko medija prozivao ministra Banožića, a on se bahato ponašao. Naveo je da mu je žao, da neće to više nikada ponoviti i da čak razmišlja o tome da obriše sve profile na društvenim mrežama koje ima otvorene jer je iz ovoga izvukao pouku.

"Prilikom odabira vrste i visine kaznenopravne sankcije sud je od olakotnih okolnosti cijenio njegovu dosadašnju neosuđivanost i priznanje, dok otegotnih okolnosti nije našao. Sud smatra da je izrečena kaznenopravna sankcija primjerena stupnju krivnje i težini počinjenog djela te je uvjerenja da će se sa ovakvom kaznenopravnom sankcijom ostvariti svrha kažnjavanja", navodi se, uz ostalo, u presudi virovitičkog suda.

Podsjetimo, Banožić je s mjesta ministra obrane smijenjen u studenom nakon što je svojim terencem izazvao prometnu nesreći na izlazu iz Vinkovaca prema Županji. Neoprezno je preticao kamion i frontalno udario u kombi koji je dolazio iz suprotnog smjera. Od siline udara na mjestu je poginuo 40-godišnji vozač kombija Goran Šarić, otac dvoje djece.

