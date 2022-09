Umirovljeni general: Putinova velika crnomorska flota je potpuni otpad

Umirovljeni general i bivši zapovjednik američke vojske u Europi Ben Hodges rekao je da je ruska crnomorska flota beskorisna. "Mislim da je ruska crnomorska flota, osim njihovih podmornica, totalni otpad", kazao je. Dodao je da je prije 24. veljače, kada je počeo rat, ruska crnomorska flota "kontrolirala gotovo cijelo Crno more. "

"Ali tijekom proteklih šest mjeseci, vidjeli smo spoznaju da ruska mornarica nije ništa bolja od ruske vojske", rekao je Hodges, piše Newsweek.

Kada je rat počeo, mnogi su očekivali da će ruska vojska postići brzu pobjedu. Ali kako je rat trajao danima, tjednima i mjesecima, dok su ukrajinske snage pružale žestok otpor, imidž Rusije kao nadmoćne vojne sile počeo se urušavati.

Promjena u percepciji vrijedi i za rusku mornaricu, prema Hodgesu.

Spomenuo je potonuće ruskog crnomorskog admiralskog broda Moskva, čija se vrijednost procjenjuje na 750 milijuna dolara. Dok je Ukrajina u to vrijeme rekla da je udarila u brod i uzrokovala njegovo potonuće, Rusija je rekla da je požar na brodu doveo do potonuća broda. SAD nije odmah potvrdio kako je Moskva oštećena, ali je naposljetku zaključio da su dva ukrajinska projektila pogodila ratni brod, izvijestio je The Washington Post pozivajući se na visokog dužnosnika američke obrane.

Hodges je rekao da je nekoliko drugih ruskih brodova u Crnom moru oboreno posljednjih mjeseci. U napadima ukrajinskih bespilotnih letjelica i projektila na Zmijski otok, koji je prethodno bio okupiran od strane Rusije, oštećeno je ili uništeno nekoliko manjih brodova koji su bili usidreni u crnomorskoj ispostavi, izvijestio je Politico.