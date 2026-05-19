VIDEO U moru eksplodirala bomba iz Drugog svjetskog rata, policija objavila snimku

Policijski ronioci Interventne jedinice policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske uspješno su u ponedjeljak, 18. svibnja, uklonili i uništili opasno minsko-eksplozivno sredstvo pronađeno u moru u uvali Luka na otoku Korčuli. U akciji je sudjelovao i policijski službenik Regionalne protueksplozijske jedinice Split.

Riječ je o zrakoplovnoj bombi iz Drugog svjetskog rata, teškoj oko 80 kilograma. Zbog njezinih specifičnih karakteristika i položaja na kojem je pronađena, bombu nije bilo moguće sigurno uništiti na mjestu pronalaska kontroliranom eksplozijom.

Kako bi se uklonila opasnost za stanovnike i okolno područje, policijski su ronioci bombu pažljivo premjestili i prevezli na otvoreno more, gdje je potom sigurno uništena.