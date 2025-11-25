Uloga obrazovnih ustanova u podizanju svijesti o gospodarenju otpadom

Navike odgovornog postupanja s otpadom formiraju se već u predškolskoj dobi. Pedagoške studije Europske komisije potvrđuju da djeca od 4. godine razlikuju osnovne materijale i razumiju koncept ponovne uporabe kroz igru. U osnovnim školama znanje postaje konkretnije: učenici uče o procesima recikliranja, kompostiranja i utjecaju otpada na klimu. Kroz školska natjecanja o gospodarenju otpadom, RCGO Piškornica dosad je aktivno uključio više stotina osnovnoškolaca, potičući praktično učenje i timski rad.

U srednjoškolskom obrazovanju učenici ulaze u naprednije teme: kružno gospodarstvo, smanjenje ugljičnog otiska i uloga moderne tehnologije u obradi otpada. Prema OECD-u, učenici koji sudjeluju u iskustvenom učenju pokazuju dvostruko bolje razumijevanje sustava gospodarenja resursima od onih koji znanje stječu isključivo teorijski.

Foto: Ustupljena fotografija

Kroz suradnju s RCGO-om Piškornica srednjoškolci i studenti sudjeluju na stručnim predavanjima i radionicama putem kojih dobivaju sva potrebna znanja o važnosti pravilnog gospodarenja otpadom. Time dobivaju realnu sliku kako izgleda put otpada od kućnog spremnika do centralnog postrojenja i koji se materijali mogu obraditi najvišom razinom učinkovitosti.

Na visokoškolskim ustanovama sve se više provode interdisciplinarni projekti koji spajaju ekologiju, tehnologiju i ekonomiju. Studenti tehničkih, ekonomskih i prirodoslovnih fakulteta sudjeluju u studijama slučaja vezanima uz optimizaciju sustava, što je usklađeno s trendom da se do 2030. u EU otvori više od 700.000 radnih mjesta u zelenoj ekonomiji.

Foto: Ustupljena fotografija

Kada škole dosljedno provode održive prakse, učinak se širi i izvan učionice. Označeni spremnici, smanjena potrošnja papira digitalizacijom (primjerice, u prosječnoj osnovnoj školi sa 500 učenika digitalizacija smanji broj printeva i do 60% — što znači i do 60.000 listova, odnosno približno 300 kg papira manje godišnje) te školske akcije čišćenja okoliša stvaraju kulturu u kojoj odgovorno postupanje postaje svakodnevica.

Školski vrtovi, projekti izrade predmeta od recikliranih materijala i kampanje smanjenja otpada potvrđuju da je svaka mala intervencija dio većeg procesa stvaranja održivih zajednica.

Suvremene škole sve više koriste digitalne platforme i interaktivne aplikacije za učenje o otpadu. U srednjim školama koristi se analiza stvarne potrošnje resursa, dok osnovnoškolci sudjeluju u kreativnim radionicama s rabljenim materijalima. Prema Joint Research Centre-u, kombinacija kreativnosti i digitalnih alata povećava angažman učenika za 35–50%.

Na fakultetima se provode napredne simulacije kružnih procesa, analize otpada i suradnje s lokalnim institucijama, što studentima osigurava kompetencije tražene na tržištu rada.

Foto: Ustupljena fotografija

No i dalje, najbolji rezultati postižu se kada škole surađuju s lokalnom zajednicom. Akcije čišćenja, eko-dani i suradnja s općinama potiču učenike da vide konkretne rezultate.

Uloga obrazovnih ustanova u stvaranju zelenijih generacija ključna je za dugoročni razvoj sjevera Hrvatske. U partnerstvu s RCGO-om Piškornica, škole i fakulteti dobivaju stručnu podršku, a učenici i studenti stječu znanja koja prelaze granice učionice. Slogan „Zajedno je održivo“ nije samo poruka, već jasan okvir djelovanja: suradnja obrazovanja, struke i zajednice stvara temelje za sustav koji odgovorno upravlja resursima i oblikuje održivu budućnost.

Više informacija o gospodarenju otpadom možete pronaći na službenoj internetskoj stranici RCGO Piškornica www.rcgo-piskornica.hr .

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Piškornica d.o.o. regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.