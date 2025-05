Ulagači u Krš-Pađene tužili Ministarstvo

Kad je prelijeću zmijar, suri orao, eja strnjarica, škanjac osaš ili ušara, vjetroelektrana se mora ugasiti automatiziranim opto-elektroničkim sustavom gašenja (tzv. shut on demand), a električna energija prestaje se proizvoditi. A dok se taj sustav ne uspostavi, od 1. travnja do 30. kolovoza, od izlaska do zalaska sunca, ugašeni moraju biti svi vjetroagregati. To je tek dio mjera koje bi vjetroelektrana Krš-Pađene trebala uvesti pita li se Upravu za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, unatoč tome što tvrtka koju je ovlastilo samo Ministarstvo kaže da za takvim potezima nema potrebe. Zbunjujuće?

Geonatura: Nema opasnosti

Idemo, zato, ispočetka jer investitori u Krš-Pađene, C.E.M.P., podnijeli su Upravnom sudu u Zagrebu tužbu protiv ovakvog rješenja Ministarstva. Kažu da je postupak već u samoj svojoj provedbi nezakonit jer ga hrvatski zakoni ne prepoznaju, Ministarstvo ga je, naime, izmislilo za već sagrađene vjetroelektrane kako bi moglo vršiti pritisak na investitore prijeteći mjerama koje donose velike troškove, ali i financijske gubitke u desecima milijuna eura. Sve to, dodaju, rezultirat će i poskupljenjem proizvodnje električne energije. Kako kažu iz C.E.M.P.-a, Ministarstvo je naredilo elaborat koji će procijeniti kako vjetroelektrana utječe na populaciju ptica, što je postupak koji se radi prije same gradnje, a u slučaju Krš-Pađena procjena nije bila potrebna jer se, nakon gradnje elektrane, više od tri godine radio monitoring koji je pokazao da stradavanja ptica nema, kao ni znatnog utjecaja na floru i faunu. Taj je monitoring, ističu iz C.E.M.P.-a, radila kuća koju je ovlastilo Ministarstvo, podaci su temeljeni na egzaktnim mjerenjima, a u Ministarstvu sad ipak odlučuju da stvarni podaci nisu bitni, nego procjenjuju da će utjecaja biti te propisuju mjere.

Ali, krenimo mi od početka, odnosno od ex-post studije Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu VE Krš-Pađene, koju je lanjskog lipnja napravila Geonatura, tvrtka registrirana za stručne poslove zaštite prirode te, ujedno, jedna od onih koje su i samom Ministarstvu na popisu "legitimnih". Ovlašteni su stručnjaci na terenu istraživali floru i faunu, točnije staništa ptica, i to svih vrsta grabljivica, bjeloglavog supa, noćnih vrsta, ali i šišmiša te velikih zvijeri poput sivog vuka. Studija se morala napraviti jer se 48 turbina Krš-Pađena nalazi na području ekološke mreže Natura 2000, odnosno na području očuvanja značajnog za ptice (HR1000026 Krka i okolni plato). Ondje se pojavljuju i orao zmijar, onaj s početka naše priče, suri orao i sivi sokol, za koje se moralo utvrditi koliko često i koliko sigurno mogu letjeti između vjetroturbina. Geonatura, kao ovlaštena tvrtka za monitoring, napravila je upravo to.

– S obzirom na prostornu ograničenost zahvata u odnosu na dostupna pogodna staništa vrste unutar navedenih područja ekološke mreže, kao i na stvarno stanje staništa utvrđeno terenskim istraživanjima, izračunati pretpostavljeni gubici staništa za ciljne vrste nisu procijenjeni znatnima – da nema posebnih opasnosti za životinje na području VE Krš-Pađene utvrdili su iz Geonature. S time se, međutim, nisu složili iz Ministarstva koje i u svojem rješenju, kao i u očitovanju na Glavnu studiju, kaže drukčije.

– U tekstu studije, osim izravnih opažanja stradavanja zmijara, nigdje se ne navodi koliki je rizik od kolizije pojedinih vrsta, nije izrađen model rizika od kolizije pa, stoga, nije moguće utvrditi koliko ga se očekuje te koliko će on smanjiti utjecaj na populacije ptica, posebice zmijara – kaže Ministarstvo u rješenju u kojem propisuje mjere za Krš-Pađene, a ondje dodaju i da se rizik od kolizije, osim za zmijara i surog orla, ne može isključiti ni za ostale vrste od posebnog interesa jer su aktivnosti ptica raspoređene po čitavom području vjetroparka te nije moguće izdvojiti pojedini vjetroagregat s većim rizikom stradavanja. U Geonaturi, pak, smatraju da primjene ovakvog, "financijski i tehnički izuzetno zahtjevnog sustava, koji će definitivno dovesti dovesti smanjenja proizvodnje električne energije se primjenjuju samo u ekstremnim slučajevima stradavanja zaštićenih vrsta ptica dok na promatranoj vjetroelektrani nema nikakvo stradavanja zaštićeni vrsta ptica".

– Postavljanje i korištenje vizualnog i radarskog sustava za praćenje preleta ptica na vjetroelektranama primjenjuje se kao mjera ublažavanja kako bi se umanjilo utvrđeno znatno stradavanje ptica na lokaciji, što ovdje nije slučaj, pa nije bilo ni potrebe za predlaganjem ove ili neke od sličnih mjera – inzistiraju u tvrtki da opasnosti od stradavanja nema, a svoje su mišljenje, prije nego što je Ministarstvo donijelo rješenje, poslali i njima. Zašto su ignorirali svoju ovlaštenu tvrtku, već smo upitali Upravu za zaštitu prirode. Objasnili su nam da su studije glavnih ocjena "u kojima ovlaštenici ocjenjuju utjecaje i predlažu mjere samo jedna od podloga koje se sagledavaju na stručnoj i upravnoj razini u Ministarstvu, u sklopu cjelokupne dokumentacije na temelju koje Ministarstvo vodi upravni postupak". Ovisno o zahtjevnosti zahvata, dodali su, mjere se često prilagođavaju, "a rezultat postupka su one mjere za koje je ocijenjeno da su najučinkovitije".

"Prekršili su zakone"

– Vjetroelektrana je u radu već pet godina i ne možemo razumjeti postupak Ministarstva koje traži da se provodi postupak koji se radi prije gradnje, a još nam je čudnije, kad su nas već natjerali na to, da ne poštuju izvještaj i mišljenje struke koje su oni ovlastili. Ono što je Ministarstvo napravilo možda je najlakše objasniti na primjeru koji smo svi prošli, a to je dobivanje vozačke dozvole. Svatko od nas (investitor) trebao je otići na liječnički pregled kako bi liječnik (ovlaštena kuća) utvrdio da je zdrav za polaganje ispita. Nakon položenih ispita, s tim liječničkim uvjerenjem (Studija glavne ocjene) idete u MUP (Ministarstvo okoliša u ovom slučaju) da vam izda vozačku dozvolu, a onda vam ondje kažu da vi ipak niste zdravi i ne možete voziti automobil. Nažalost, Ministarstvo okoliša postupilo je nezakonito i to će, osim ove tužbe nakon rješenja koje su nam izdali, sigurno povući i tužbe na naknadu štete koju će imati i država i investitor, a možda rezultirati i istragom o razlogu ovakvoga postupanja u Ministarstvu – kažu nam u C.E.M.P., a investitori u svojoj tužbi, među ostalim, navode kako je Ministarstvo svojim rješenjem za Krš-Pađene prekršilo Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o zaštiti prirode, kao i Zakon o gradnji.

