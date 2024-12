Ukrajinski obavještajci tvrde da su uništili 40 vagona goriva u okupiranom Zaporižju

Ukrajinska sigurnosna služba SBU priopćila je u nedjelju da je pokrenula operaciju uništavanja 40 željezničkih vagona koji prevoze gorivo za ruske trupe u području regije Zaporižja u južnoj Ukrajini koju je okupirala Moskva. Iz SBU-a za Reuters kažu da je operacija uključivala različite obavještajne i vojne službe te da se odvijala kroz niz faza. "Cilj je bio prekinuti logističke rute opskrbe gorivom s Krima do privremeno okupiranih područja Zaporižje", navodi se u priopćenju.

Reuters nije neovisno potvrdio ukrajinske tvrdnje, niti je Rusija komentirala ovaj incident. SBU tvrdi da je jedna od njihovih jedinica organizirala diverzantsku operaciju koja je oštetila željezničku prugu dok se vlak kretao u blizini sela Oleksijivka u dijelu regije Zaporižje koji je pod ruskom kontrolom.

The Security Service of Ukraine

together with the Defense Forces destroyed an enemy Russian train with 40 fuel tanks in Zaporizhia region.



On December 14 Ukrainian units conducted a multi-stage special operation. The goal was to cut off the logistical routes for fuel supplies… pic.twitter.com/OTBBROAsKo