VIDEO Pojavila se prva snimka napada sjevernokorejskih vojnika na Ukrajinu?

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski već je govorio o tome kako Rusija u značajnom broju koristi sjevernokorejske trupe za izvođenje napada na Ukrajinu kako bi zadržala teritorij u regiji Kursk. Sada su se pojavile i prve snimke koje navodno prikazuju kako sjevernokorejska vojska pokreće masovne napade prema ukrajinskim snagama. Naime, više od 10.000 sjevernokorejskih vojnika obučava se za rat protiv Ukrajine na teritoriju Rusije, tvrde obavještajni izvori iz Ukrajine i Južne Koreje, a prije par mjeseci ukrajinska vlada je objavila snimku za koju tvrdi da prikazuje protivničke vojnike na obuci te kako preuzimaju vojne odore i opremu u vojnoj bazi na dalekom istoku Rusije, tu je snimku objavio ukrajinski Centar za strateške komunikacije, koji djeluje u sklopu ukrajinskog Ministarstva kulture i informiranja.

BREAKING:



First video of the North Korean Army launching mass assaults across open terrain toward Ukrainian forces in the Kursk region.



Later videos show the Ukrainian Army obliterating the clueless North Koreans. It’s the first time their army goes into battle in 70+ years. pic.twitter.com/8zorDnSTac