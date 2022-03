SAD u Ukrajinu šalje 'samoubilačke dronove'. Na rubovima Mariupolja su masovne grobnice, a mrtva tijela ostavljena su na ulicama

Danas je 22. dan ruske invazije na Ukrajinu. Najnovije događaje pratimo iz minute u minutu... Zdravstvene ustanove sve više postaju mete u ratu, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), naglasivši da ukrajinski zdravstveni sustav pleše po rubu.

Istodobno, lažna video snimka na kojoj predsjednik Volodimir Zelenskij poziva ukrajinske vojnike da polože oružje širi se društvenim mrežama.

Tijek događanja:

1:00 - Američki predsjednik Joe Biden najavio je slanje dodatne američke pomoći Ukrajini, uključujući i bespilotne letjelice. Dva izvora su za CNN rekli da će SAD osigurati dronove Switchblade. Radi se o malim i prijenosnim dronovima, tzv. samoubilačkim dronovima koji nose bojnu glavu i detoniraju pri udaru.

Switchblade 300 i veći Switchblade 600 proizvodi AeroVironment.

Manji Switchblade 300 može pogoditi metu udaljenu do 10 kilometara, prema specifikacijama koje je dostavila tvrtka, dok veći Switchblade 600 može pogoditi metu na udaljenosti većoj od 30 kilometara. Oba drona se mogu pokrenuti u roku od nekoliko minuta.

00:28 - Ukrajinsko ministarstvo obrane opisalo je Mariupolj kao najtežu frontu rata. Iskopane su masovne grobnice na rubnim dijelovima grada, a tijela muškaraca, žena i djece ostavljena su na ulicama. Više od 400.000 stanovnika je bez ili sa sve slabijim pristupom tekućoj vodi, hrani i medicinskim potrepštinama.

Lokalni dužnosnici kažu da je više od 2.500 ljudi ubijeno, ali zbog granatiranja ne mogu pobrojati mrtve. Ukrajinski dužnosnici također su optužili ruske snage za granatiranje konvoja civila koji su bježali iz grada. Ranjeno je najmanje pet osoba, uključujući dijete.

00:05 - Najmanje 103 djece poginulo je od početka ruske invazije na Ukrajinu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u video poruci koju je objavio na Facebooku.

Zelenski je govor održao prije nego što se obratio američkom Kongresu, no snimku govora objavio je tek večeras.

Zelenski je dodao kako je u ruskim napadima uništeno 400 obrazovnih ustanova diljem zemlje.

23:54 - Zdravstvene ustanove sve više postaju mete u ratu, upozorila je u srijedu Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), naglasivši da ukrajinski zdravstveni sustav pleše po rubu, piše BBC. WHO je potvrdio 43 napada na bolnice i zdravstvene ustanove u Ukrajini i 46 drugdje u svijetu, u drugim sukobima, što je najviši ikad zabilježen broj. Ne navodi se o kojem se razdoblju radi. Napadi na ustanove za pružanje zdravstvene skrbi nezakoniti su po međunarodnom pravu.

22:26 - Lažna video snimka na kojoj predsjednik Volodimir Zelenskij poziva ukrajinske vojnike da polože oružje širi se društvenim mrežama, objavio je BBC. Iako se Zelenskijeve usne miču u skladu s onim što izgovara, njegova glava se čini kao da nije na svom mjestu, a ni glas ne zvuči kao da se doista radi o ukrajinskom predsjedniku.

"I can offer to lay down arms and return home only to the Russian military. And we are already at home: we are protecting our children, our families. We are not going to lay down any weapons before our victory" — Zelensky responded to the fake statement about "capitulation pic.twitter.com/Ph2stU02Dp