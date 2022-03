Zelenski majkama ruskih vojnika: 'Volite svoju djecu više nego što se bojite svoje Vlade'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je svima onima koji se žele pridružiti ruskim snagama da će im to "biti najgora odluka u životu".

- Dug život je bolji od novca koji vam je ponuđen za kratak život - kazao je i ustvrdio da Ukrajina ima informacije o tome da ruska vojska regrutira plaćenike iz drugih zemalja, no dodao je kako im to neće pomoći.

VIDEO: Večernjakov novinar Juraj Filipović nakon povratka iz Ukrajine o stradanjima u zemlji

- Još je ruskih ročnika zarobljeno. Među njima, ima onih koji se odbijaju vratiti u Rusiji. Mnogo je onih o kojima se ne priča u Rusiji. Obitelji nekih od vojnika su dobile informaciju da su poginuli, iako su u zatočeništvu i živi.

Zelenski se posebno obratio Rusima.

- Svaka majka koja zna da je njezin sin poslan u rat u Ukrajinu mora provjeriti gdje joj je sin. Pogotovo one koje ne mogu stupiti u kontakt sa svojom djecom, one kojima je rečeno da su njihova djeca mrtva, ali nisu dobili njihova tijela. Na internetu su objavljeni brojevi telefona koje možete nazvati i saznati što se dogodilo s vašom djecom. Nismo planirali zarobiti tisuće. Ne treba nam 13 tisuća i više mrtvih ruskih vojnika. Nismo željeli ovaj rat. Željeli smo samo mir. Želimo da volite svoju djecu više nego što se bojite svoje Vlade - kazao je u videu objavljenom u četvrtak navečer, prenosi The Guardian.

