Trump, Zelenski i Putin mogli bi se sastati u našem susjedstvu? Evo koji se grad spominje kao destinacija

Bijela kuća razmatra mađarsku metropolu Budimpeštu kao destinaciju mogućeg trilateralnog sastanka između američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruskog predsjednika Vladimira Putina te ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, izvještava u petak Politico.
Američka tajna služba priprema samit u ovoj srednjoeuropskoj državi, a Budimpešta je prvi izbor za Bijelu kuću, navodi Politico.
Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je u telefonskom razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da se njegov sastanak s ukrajinskim šefom države organizira u Moskvi, no Zelenski je to odbio. Među ostalim mogućim destinacijama samita navodi se i švicarska Ženeva.FOTO 100 najdojmljivijih fotografija susreta Trump - Putin: Pogledajte kako je Aljaska dočekala svjetske lidere
