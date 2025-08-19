Naši Portali

PRVI IZBOR ZA BIJELU KUĆU

Trump, Zelenski i Putin mogli bi se sastati u našem susjedstvu? Evo koji se grad spominje kao destinacija

VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
19.08.2025.
u 23:10

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je u da se njegov sastanak s ukrajinskim šefom države organizira u Moskvi

Bijela kuća razmatra mađarsku metropolu Budimpeštu kao destinaciju mogućeg trilateralnog sastanka između američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruskog predsjednika Vladimira Putina te ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, izvještava u petak Politico.

Američka tajna služba priprema samit u ovoj srednjoeuropskoj državi, a Budimpešta je prvi izbor za Bijelu kuću, navodi Politico.

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je u telefonskom razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da se njegov sastanak s ukrajinskim šefom države organizira u Moskvi, no Zelenski je to odbio. Među ostalim mogućim destinacijama samita navodi se i švicarska Ženeva.
FOTO 100 najdojmljivijih fotografija susreta Trump - Putin: Pogledajte kako je Aljaska dočekala svjetske lidere
Ključne riječi
Budimpešta rat u Ukrajini Volodimir Zelenski Donald Trump Vladimir Putin

