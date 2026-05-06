Braća Trump krenula u obračun s kriptomilijarderom: Sve završilo na sudu

Sukob između kriptotvrtke povezane s obitelji Trump i kineskog milijardera Justina Suna prerastao je u otvoreni pravni rat. Tvrtka World Liberty Financial, koju su pokrenuli Donald Trump Jr., Eric Trump i Barron Trump zajedno sa sinovima Stevea Witkoffa, podnijela je tužbu za klevetu protiv poznatog kriptoinvestitora.

Tužba dolazi nakon što je Sun prije dva tjedna optužio kompaniju za „sudjelovanje u nezakonitoj shemi prisvajanja imovine”. Iz World Liberty Financiala tvrde kako je riječ o koordiniranoj kampanji narušavanja ugleda njihove platforme.

Tvrtku u postupku zastupa odvjetnik Tom Clare, poznat po slučajevima visokog profila, uključujući zastupanje Johnnyja Deppa i Brigitte Macron. U tužbi se navodi da je Sun pokrenuo „javnu kampanju blaćenja” putem društvenih mreža nakon što mu je zamrznuta imovina zbog sumnji u „neprimjereno postupanje”.

World Liberty Financial tvrdi kako su otkrivene sporne transakcije povezane s tokenima Sunove kompanije te kupnje tokena $WLFI preko posrednika za nepoznate treće strane. Nakon toga, navodi se, uslijedila je „nemilosrdna kampanja pritiska”, dok su Sunovi odvjetnici navodno prijetili tužbom koja bi „spalila World Liberty do temelja” i vrijednost njihovih tokena srušila „u ponor”.

Prema tvrdnjama kompanije, Sun nije pokušao riješiti spor pregovorima nego je krenuo u javni obračun iznoseći „lažne tvrdnje” „Umjesto da postupi u dobroj vjeri, Justin Sun odlučio je klevetati World Liberty,” opetovano, javno i pred milijunima pratitelja – izjavio je odvjetnik Tom Clare nakon podnošenja tužbe.

Dodao je kako je sudski postupak bio „posljednje sredstvo za ispravljanje neistina”. „Veselimo se što ćemo na sudu i u javnosti razotkriti neistinitost Sunovih tvrdnji,” zaključio je Clare. Sun se nije službeno očitovao za američke medije, ali je reagirao na društvenim mrežama. „Navodna tužba za klevetu koju je World Liberty danas objavio na platformi X nije ništa drugo nego besmislen PR trik. Stojim iza svojih postupaka i radujem se pobjedi na sudu,” poručio je.

Justin Sun godinama izaziva pozornost javnosti ekstravagantnim potezima. Poznat je po kupnji umjetničke instalacije s bananom zalijepljenom za zid za 6,2 milijuna dolara, koju je potom pojeo pred kamerama. Letio je i u svemir Blue Originom Jeffa Bezosa nakon što je za mjesto na letu izdvojio 28 milijuna dolara.

Američki SEC ga je 2023. optužio za manipulaciju tržištem kriptovaluta putem tzv. wash tradinga, odnosno trgovanja bez stvarne promjene vlasništva kako bi se stvorio privid velike aktivnosti. Postupak je zaključen u ožujku 2026., kada je jedna njegova kompanija pristala platiti kaznu od 10 milijuna dolara, bez priznanja krivnje.

Nakon Trumpove pobjede na izborima 2024., Sun je intenzivno ulagao u projekte povezane s Trumpovom obitelji te ih javno promovirao. „Uistinu vjerujem da će ovo biti jedan od najvećih i najvažnijih projekata u svijetu kripta,” napisao je Sun u rujnu 2025. „Dugoročna vizija iznimno je snažna i potpuno sam usklađen s tom misijom.”

Kupio je i meme-token $TRUMP vrijedan 100 milijuna dolara te se na mreži X nazvao „najvećim predsjednikovim obožavateljem”. Time je osigurao poziv na ekskluzivnu večeru s predsjednikom i najvećim ulagačima tog tokena. Prema procjenama Forbesa, Sunova ulaganja od 75 milijuna dolara u tokene World Liberty Financiala Trumpovoj su obitelji donijela oko 400 milijuna dolara dobiti.

Izvori iz kriptoindustrije tvrde kako bi aktualni sukob mogao imati ozbiljne političke posljedice, osobito ako demokrati nakon izbora preuzmu kontrolu nad Zastupničkim domom i pokrenu istrage o poslovima Trumpove obitelji u sektoru kriptovaluta. „Nije mi ga žao” rekao je izvor za Daily Mail. Drugi sugovornik tvrdi da Sun pokušava glumiti „žrtve”, iako je jasno da se iza sukoba kriju mnogo dublji interesi. „Nitko nema više iskustva u vođenju visokoprofiliranih sudskih sporova od obitelji Trump,” rekao je.

Demokratski strateg za Daily Mail upozorio je da bi Sun mogao postati važan izvor informacija istražiteljima u Kongresu. „Ako ste Trumpovi, duboko ste nepopularni i svakim danom gubite saveznike,” izjavio je jedan demokratski strateg za Daily Mail. „Pitanje je samo skriva li Justin Sun nešto što nikako ne želi da izađe u javnost.”