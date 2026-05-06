Porota slušala jezivu snimku otmice djevojčice: Nakon tri sata donesena najstroža presuda

Bivši dostavljač FedExa Tanner Horner osuđen je na smrtnu kaznu zbog otmice i ubojstva sedmogodišnje Athene Strand 2022. u Teksasu. Porota okruga Tarrant jednoglasnu je odluku donijela nakon manje od tri sata vijećanja, nakon gotovo mjesec dana suđenja tijekom kojeg su izvedeni potresni dokazi, piše Unilad.

Horner (34) na početku procesa priznao je krivnju za teško ubojstvo i otmicu, pa je sud odmah prešao na odlučivanje o kazni. Porotnici su birali između doživotnog zatvora bez mogućnosti pomilovanja i smrtne kazne. Prema navodima tužiteljstva, Horner je 30. studenoga 2022. djevojčici dostavljao božićni poklon kada ju je oteo ispred obiteljske kuće. Tijelo djevojčice pronađeno je dva dana poslije nedaleko od doma.

Ključni dokaz bila je audio snimka iz dostavnog vozila koja je zabilježila otmicu i ubojstvo. Prije njezina puštanja sudac George Gallagher upozorio je prisutne riječima: “Ako mislite da ovo ne možete gledati ili slušati, izađite sada.”

Na snimci se, prema svjedočenjima, čuje kako Athena pita: "Što to radiš? Jesi li ti otmičar?" U nastavku razgovora djevojčica govori o školi i učiteljici, a potom počinje plakati i moliti da je vrati kući. Dok je u pozadini svirala pjesma "Jingle Bell Rock", čuli su se njezini krici. Tužitelji tvrde da joj je Horner prijetio te joj govorio da je "jako lijepa", nakon čega ju je zadavio.

Snimka je teško pogodila prisutne u sudnici, a pojedini porotnici nisu mogli suspregnuti suze. Horner je tijekom reprodukcije u jednom trenutku spustio pogled i okrenuo se od ekrana.

Obitelj ubijene djevojčice nije bila prisutna tijekom preslušavanja snimke. Majka Maitlyn Gandy ranije je rekla da je mogla pogledati tek kratki dio materijala. “Žao mi je svih nevinih ljudi koji su ovo morali ili će morati gledati. Nitko u ovoj sobi, osim Tannera Hornera, nije tražio ono što je na toj snimci, a Athena sigurno nije,” rekla je Gandy.

Nakon presude Athenin ujak Elijah Strand obratio se osuđeniku riječima: “Uništio si obitelj. Uzeo si djevojčicu koja je vjerovala svijetu i tu nevinost platio nasiljem. Želim da znaš da si ti ništa. Ti si samo fusnota u Atheninoj priči. Njezino ime će se zauvijek pamtiti, njeno ime će se zauvijek slaviti, a svi će tebe zaboraviti.”

Obrana je pokušala izbjeći smrtnu kaznu tvrdeći da je Horner odrastao u teškim okolnostima te da mu je dijagnosticiran fetalni alkoholni sindrom i autizam. Tužiteljstvo je, pak, naglasilo da predstavlja trajnu prijetnju društvu. “Tanner Horner je dokaz zašto roditelji malo čvršće grle svoju djecu. On je dokaz zašto se djeca boje izaći vani igrati se,” rekao je okružni tužitelj James Stainton. Horner tijekom izricanja presude nije pokazao emocije. Smrtna kazna bit će izvršena smrtonosnom injekcijom, a žalbeni postupak pokrenut je automatski.