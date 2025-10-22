Na neformalnom okupljanju šefova država i vlada 27 zemalja članica Europske unije u Kopenhagenu 1. listopada predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa predložio je da se – praktički odmah, što u prijevodu znači do kraja ove godine – donese odluka o prelasku s jednoglasnog odlučivanja na odlučivanje kvalificiranom većinom prilikom otvaranja klastera pregovaračkih poglavlja u pristupnim pregovorima sa zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU. Nije to nova ideja, ali Costa joj je pokušao udahnuti novi život.
Nije prošlo, i to ne samo zato što je mađarski premijer Viktor Orban tog trena, u Kopenhagenu, rekao da njegova zemlja na to ne pristaje (a za odluku o ukidanju jednoglasnog odlučivanja potrebna je jednoglasna potpora svih 27 država članica), nego i zato što su još barem tri zemlje (neslužbeno do našeg bunkera stižu glasovi da su to bile Nizozemska, Bugarska i Grčka) poručile da preferiraju da se ostane pri jednoglasnom odlučivanju. Te da bi bilo kakva rasprava o Costinoj ideji morala proći ozbiljnije sastanke formalne naravi u Bruxellesu, ne samo neformalni summit u Kopenhagenu, a da bi se tada u tim raspravama vjerojatno i druge države članice svrstale protiv takve promjene u odlučivanju. Drugim riječima, Costa je toj ideji pokušao udahnuti novi život kroz mala vrata neformalnog summita, ali nema ništa od novog života.
Svi ti pokušaji oživljavanja događaju se zbog toga što se do kraja godine pokušava otvoriti nekoliko klastera pregovaračkih poglavlja s Ukrajinom, čemu se Mađarska protivi, pa se traže "kreativna rješenja"
