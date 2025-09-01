Užas u blizini Zagreba: U teškoj prometnoj nesreći poginuo motociklist

Teška nesreća dogodila se na autocesti A3 u smjeru zapada, između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica, danas oko 17.35 sati, u kojoj je motociklist smrtno stradao. Prema prvim informacijama iz policije, motociklist je sletio s kolnika.

Očevid je u tijeku, a policija poziva sve vozače na pojačan oprez u tom dijelu autoceste te mole za strpljenje zbog mogućih zastoja. Kako javlja HAK, autocesta A3 je zatvorena između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica u smjeru Bregane. Obilazni pravac za sva vozila je čvor Ivanić Grad – čvor Rugvica pravca A3 Bregana – Lipovac preko dionice: čvor Ivanić Grad (A3) – DC 43 – nerazvrstana cesta Etanska cesta – ŽC 3041 – ŽC 3074 – ŽC 3034 – ŽC 3070 – čvor Rugvica (A3). Također stvaraju se velike kolone, na izlazu s autoceste na naplatnoj postaji Ivanić Grad kolona je oko 4 km.

Uzrok nesreće još uvijek se utvrđuje.