Uhićen veleposlanik BiH u Kataru, terete ga za korupciju

Snažne veze

VIDEO Dirljiva scena iz Amerike: Gradonačelnik New Yorka dao veliku počast Hrvatskoj

Gradonačelnik New York Cityja Eric Adams naglasio je u ponedjeljak da su veze između New Yorka i hrvatske zajednice najsnažnije do sada. Gradonačelnik iz Demokratske stranke, noseći dres hrvatske nogometne reprezentacije po kojem je Hrvatska prepoznatljiva diljem svijeta, sudjelovao je na proslavi 30. obljetnice od otvaranja hrvatskog konzulata i 31. od uspostave diplomatskih odnosa dvije zemlje. SAD je Hrvatsku priznao 7. travnja 1992. godine. Ponedjeljak je proglasio Danom hrvatske baštine.