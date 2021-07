Uhićen prvi bh špijun, Izetbegović ogorčen: Antidržavni elementi žele preuzeti obavještajnu službu

Ravnatelj Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić zvani Osmica nakon uhićenja i zadržavanja u MUP-u Sarajevske županije danas bi trebao biti prebačen u Tužiteljstvo BiH. Njega se sumnjiči za nekoliko kaznenih dijela, a uhitili su ga policijski djelatnici MUP-a Sarajevske županije, i to upravo na temelju nalogu Tužiteljstva BiH.

“Po nalogu Tužiteljstva BiH slobode je lišen osumnjičeni Osman Mehmedagić. Lišavanje slobode proveli su policijski službenici MUP-a Sarajevske županije”, naveli su iz Tužiteljstva BiH.

Upire prstom u Beograd

Kako je nakon uhićenja priopćeno, Tužiteljstvo BiH vodi istragu u kojoj se osumnjičeni Mehmedagić tereti za kaznena djela zloporabe položaja ili ovlasti, krivotvorenje isprave i pranje novca. Mehmedagić je, prethodno, u pratnji svog odvjetnika, došao u prostorije MUP-a Sarajevske županije, nakon što su inspektori policijske agencije u srijedu rano ujutro posjetili njegovu kuću i rekli da se hitno javi u MUP.

Dok je trajala akcija uhićenja te saslušanje u MUP-u Sarajevske županije, pripadnici policije osiguravali su kuću koja je u njegovu vlasništvu, a kasnije je potvrđeno i kako je obavljen očevid, odnosno premetačina Mehmedagićeve obiteljske kuće. Kako je javio N1, iz kuće je iznesen veći broj dokumenata i aktovki, a tijekom očevida u kući je bila njegova supruga.

Istodobno, pojedini mediji objavili su i kako su predmet ispitivanja i određene financijske transakcije u vezi s kupnjom kuće. Inače, već je poznato da se istraga vodi u kontekstu krivotvorenja sveučilišne diplome ravnatelja OSA-e Mehmedagića koju je stekao na Američkom sveučilištu u BiH iako tamo, kako se sumnja, nikada nije studirao. Vlasnik tog sveučilišta Denis Prcić već je neko vrijeme u pritvoru nakon što je uhićen u sklopu istrage o aferi Diploma. On je osumnjičen za kazneno djelo pomoći počinitelju nakon počinjenog kaznenog djela.

Po nalogu Suda BiH, OSA je početkom srpnja dala osobni dosje Mehmedagića koji je predan ovlaštenim službenicima MUP-a Sarajevske županije.

Jučerašnji događaj izazvao je zanimanje i stranih medija, pa su tako o tome pisali Reuters, Associated Press, Euronews, ABC News, Washington Post, Telegraph.

Istodobno, slijedilo je i nekoliko reakcija domaćih političkih predstavnika. Tako se o privođenju Mehmedagića oglasio predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović kazavši kako je ovo četvrti pokušaj Tužiteljstva “da po bilo kojoj osnovi procesuira i kompromitira Osmana Mehmedagića”:

“Pokušavaju to već godinama, fabriciranjem raznih afera – od afere Ušće i navodnog prisluškivanja srbijanskog političkog vrha pa nadalje. Do sada su sve prijave protiv Mehmedagića odbačene tijekom same istrage ili na sudu, ali oni uporno nastavljaju dalje. Cilj je da se Mehmedagić ukloni s čela OSA-e i da antidržavne politike ovladaju obavještajnom službom kako bi se od nje napravila ispostava obavještajnih agencija iz susjedstva. Taj se cilj i ne skriva, pa smo svjedočili tome da neki od vodećih srpskih političara OSA-u nazivaju neprijateljskom agencijom”, napisao je Bakir Izetbegović na društvenim mrežama.

Sporna američka diploma

Osman Mehmedagić je tijekom rata u BiH bio tjelohranitelj Alije Izetbegovića, a za ravnatelja OSA-e izabran kao osoba bliska Bakiru Izetbegoviću, koji je zatražio da mu se nakon isteka prvog petogodišnjeg mandata povjeri još jedan.

Prosvjetna inspekcija Republike Srpske poništila je diplomu koju je stekao na jednom privatnom fakultetu u Banjoj Luci nakon što je utvrdila da nije položio sve propisane ispite, a nakon toga Mehmedagić se pojavio s diplomom Prcićeva Američkog sveučilišta.

