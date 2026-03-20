Uhićen 'pas rata': Amerikanac i Ukrajinci obučavali pobunjenike

Sedam stranih državljana, uključujući jednog Amerikanca, nalazi se u pritvoru u Indiji nakon što je sud u Delhiju odobrio antiterorističkoj agenciji NIA 11 dana za istragu navodne zavjere za obuku etničkih naoružanih skupina za ratovanje dronovima. Ostalih šestero ukrajinski su državljani.



Američki državljanin Matthew VanDyke, čiji profil savršeno odgovara uzrečici "pas rata", uhićen je u Kolkati. Tri Ukrajinca uhićena su u Lucknowu, a još trojica u Delhiju. Identificirani su kao Petro Hurba, Taras Sliviak, Ivan Sukmanovski, Marian Stefankiv, Maksim Hončaruk i Viktor Kaminski. Istražitelji su rekli da je najmanje 14 ukrajinskih državljana ušlo u Indiju s turističkim vizama prije nego što su otputovali u Guwahati, zatim u Mizoram te prešli u Mjanmar bez potrebnih dokumenata. NIA sumnja da je skupina bila u Indiji kako bi provela planiranu obuku za ratovanje dronovima za etničke naoružane skupine, za koje agencija vjeruje da su povezane s pobunjeničkim i terorističkim organizacijama koje djeluju unutar Indije.