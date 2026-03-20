DJELOVAO JE SNAŽNO

Objava koja slama srca. Ovo je Chuck Norris objavio samo 10 dana prije smrti

Flowers at the Hollywood Walk of Fame Star of Chuck Norris in Los Angeles following his death
Foto: Caroline Brehman/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
20.03.2026.
u 22:29

Vijest o njegovoj smrti potvrđena je danas, nakon što je obitelj objavila kako je Norris preminuo dan ranije, okružen najbližima

"Ne starim. Samo prelazim na višu razinu", poručio je Chuck Norris samo 10 dana prije smrti. Na snimci, koju je objavio na Instagramu povodom svog 86. rođendana, legendarni glumac i majstor borilačkih vještina pokazao je kako je i dalje u zavidnoj formi. Time je vijest o njegovoj smrti dobila još emotivniju dimenziju. Norris, koji je preminuo u 87. godini, u posljednjoj je objavi djelovao snažno, vedro i razigrano

"Danas mi je 86! Nema ništa bolje od malo razigrane akcije na suncu da se osjećate mladima. Zahvalan sam na još jednoj godini, dobrom zdravlju i prilici da i dalje radim ono što volim", napisao je Norris u objavi. Zahvalio je fanovima na podršci koja mu je, kako je naglasio, značila više nego što će ikada moći izraziti. U komentarima se dodatno zahvalio i na 'predivnim rođendanskim željama'. 

Vijest o njegovoj smrti potvrđena je danas, nakon što je obitelj objavila kako je Norris preminuo dan ranije, okružen najbližima. Bio je jedan od najprepoznatljivijih akcijskih glumaca svoje generacije, a publika ga je najviše vezala uz filmove borilačkog žanra i kultnu seriju 'Walker, teksaški rendžer'.
