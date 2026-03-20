Ruske vlasti namjeravaju naseliti gotovo 114.000 građana na okupirane ukrajinske teritorije do 2045. godine, izvijestila je ruska publikacija Vedomosti 17. ožujka, pozivajući se na vladine planove za razvoj Donjecke, Luganske, Zaporiške i Hersonske oblasti. Razvojni planovi za nove regije, koje su zajednički razvili državna razvojna agencija VEB i Jedinstveni institut za prostorno planiranje, trebali bi povećati njihovo stanovništvo za 113.800 ljudi do 2045. godine, rekli su iz VEB-a za Vedomosti. Ukupno 15 master planova i 10 projekata teritorijalnog planiranja izrađeno je za samoproglašene Donjecku i Lugansku Narodnu Republiku, kao i za Zaporišku i Hersonsku oblast. Za svaku od novih regija pripremljeni su i sveobuhvatni teritorijalni planovi razvoja turizma, izvijestio je VEB.