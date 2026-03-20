Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 202
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RUSI PLANIRAJU OBNOVU

Ruske vlasti namjeravaju naseliti gotovo 114.000 građana na okupirane ukrajinske teritorije do 2045. godine

Autor
Danijel Prerad
20.03.2026.
u 19:26

Ukrajinski mediji su podsjetili kako su ruske snage pri osvajanju tih područja koristile taktiku spaljene zemlje, sravnivši kuće i infrastrukturu, ostavljajući ih u ruševinama, često bez pristupa struji ili vodi.

Ruske vlasti namjeravaju naseliti gotovo 114.000 građana na okupirane ukrajinske teritorije do 2045. godine, izvijestila je ruska publikacija Vedomosti 17. ožujka, pozivajući se na vladine planove za razvoj Donjecke, Luganske, Zaporiške i Hersonske oblasti. Razvojni planovi za nove regije, koje su zajednički razvili državna razvojna agencija VEB i Jedinstveni institut za prostorno planiranje, trebali bi povećati njihovo stanovništvo za 113.800 ljudi do 2045. godine, rekli su iz VEB-a za Vedomosti. Ukupno 15 master planova i 10 projekata teritorijalnog planiranja izrađeno je za samoproglašene Donjecku i Lugansku Narodnu Republiku, kao i za Zaporišku i Hersonsku oblast. Za svaku od novih regija pripremljeni su i sveobuhvatni teritorijalni planovi razvoja turizma, izvijestio je VEB. 

Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!