Ugovore sklopilo 177 pomoćnika u nastavi

Zagrebačka županija poslala je redakciji Večernjeg lista reagiranje na članak pod naslovom "Asistentima u nastavi radni odnos prekinut tri puta u tri mjeseca", objavljenom 12. studenog. U opširnom tekstu koji je u cijelosti objavljen na stranici vecernji.hr, Županija donosi podatke o zapošljavanju pomoćnika u nastavi u školama koji su novi dvogodišnji ugovor sklopili početkom ove školske godine, a financiraju se iz europskog projekta Prsten potpore, a u čijem statusu - kad je riječ o sklapanju ugovora o radu - ništa nije sporno niti su bili tema spomenutog članka.

Zagrebačka županija ističe da su se u ovoj školskoj godini promijenili uvjeti koje asistenti trebaju zadovoljiti da bi se mogli financirati iz projekta Prsten potpore VII i navodi da su pomoćnici u nastavi informirani 23. siječnja 2025. o obvezi završetka programa osposobljavanja odraslih za pomoćnika u nastavi za rad u školskoj godini 2025./2026. i dalje, te da im je ostavljena mogućnost odabira ustanove za obrazovanje odraslih koja provodi taj program osposobljavanja. Županija navodi da je 10. lipnja 2025. objavila natječaj za pomoćnike u nastavi u školama kojima je osnivač za ovu i iduću školsku godinu kojim je planirano zapošljavanje 230 pomoćnika te da su temeljem tog javnog poziva, škole - partneri u projektu sklopili 177 ugovora o radu na dvije godine s kandidatima koji su prije početka nastavne godine završili obavezan program osposobljavanja.

Zbog većeg broja kandidata koji su se javili na natječaj, a nisu imali završen program osposobljavanja početkom ove školske godine Zagrebačka županija otvorila je projekt Pomoćnici u nastavi – Zagrebačka županija, kojim je omogućila zapošljavanje 67 pomoćnika u nastavi do 60 dana u rujnu 2025. i dodatno deset pomoćnika u nastavi do 60 dana tijekom listopada i studenog 2025. U svom reagiranju Županija navodi da je odluku o sklapanju ugovora o radu na samo 60 dana donijela sukladno članku 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uputi resornog ministarstva od 23. lipnja 2025. Ugovori o radu do 60 dana sklopljeni su 8. rujna i vrijedili do 6. studenog 2025., dio pomoćnika u nastavi završio je u tom roku program osposobljavanja te je zaposlen u projektu Prsten potpore. Za one koji u tih 60 dana nisu bili u mogućnosti završiti program osposobljavanja ("zbog objektivnih i subjektivnih razloga"), Županija je odobrila produžetak ugovora o radu do 30. studenog.

Saznajemo tako da je "od ukupno 77 pomoćnika u nastavi s kojima je sklopljen ugovor o radu do 60 dana, 15 pomoćnika u nastavi završilo program osposobljavanja, ugovor o radu raskinut je sa šest pomoćnika u nastavi, a 56 pomoćnika je u postupku osposobljavanja ili imaju zakazano polaganje završnog ispita tijekom studenog". Drugim riječima, kao što je Večernji list i pisao, tih 56 (okvirno 60) pomoćnika ostalo je bez posla do kraja nove edukacije i natječaja, a učenici o kojima skrbe bez svog asistenta. Zagrebačka županija naglašava da će učenici s teškoćama u razvoju ostvariti svoje pravo na potporu "ili od strane pomoćnika u nastavi zaposlenih u školi ili od strane stručnog tima škole (do zapošljavanja pomoćnika u nastavi)."