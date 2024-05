Ubio mamu nožem, policija ga pronašla u kafiću: 'Mirno je legao na pod, kao da mu je laknulo'

U subotu ujutro u zagrebačkom Vrapču došlo je do teškog ubojstva, a policija je u nedjelju objavila nove bizarne detalje. - Na području Črnomerca u kući, prema do sada prikupljenim informacijama, 28-godišnji član obitelji je oštrim predmetnom zadao više ubodnih rana 68-godišnjakinji u namjeri da je liši života, uslijed kojih ozljeda je preminula na mjestu događaja. Nakon toga, osumnjičeni se udaljio iz kuće i otišao do obližnjeg ugostiteljskog objekta gdje su ga ubrzo uhitili policijski službenici i priveli na kriminalističko istraživanje - napisali su u priopćenju iz PU zagrebačke.

Prema neslužbenim informacijama, sin je ubio majku, a iz kafića u kojem je policija privela osumnjičenog rekli su za 24sata da je muškarac bio miran i nije se opirao. - On je tu često dolazio na kavu, došao je tako i tog dana. Nije bio ni krvav niti je išta upućivalo da je napravio nešto tako. Izgledao je mirno, nimalo rastrojeno i takav je bio i kad je došla policija. Oni su ga okružili s dvije strane, a on je samo legao na pod. Izgledalo je kao da ih je očekivao i da mu je laknulo. Kao da se sad riješio nečega. Sve se zbilo jako brzo, kafić je ostao netaknut, prolila se samo ta njegova kava kako su ga uhvatili - kažu za 24sata iz kafića koji je od adrese ubojstva udaljen nekih pola sata.

Dodaju kako su znali da ima određenih psihičkih problema, ali nikad prema drugima nije bio nasilan ili agresivan. - Bio je u nekom svom filmu, znao je imat neke tikove, ali nikad nije stvarao probleme. Ja sam ga vidio dan prije, normalno smo razgovarali pa i taj dan sve je bilo normalno dok nije došla policija. Tada smo shvatili što se dogodilo odnosno što je napravio. Bio je stalna mušterija, ali nismo ga poznavali osobno, sve nas je ovo šokiralo - dodaju.

Policija je zločin okarakterizirala kao teško ubojstvo ženske osobe odnosno femicid. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

