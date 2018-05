Šunjerga osuđen na jedinstvenu kaznu od 40 godina: 'Mrzio ih je i zbog toga se bezrezervno osvetio'

Jedinstvena kazna od 40 godina zatvora izrečena je danas 20-godišnjem Tinu Šunjergi za lanjsko ubojstvo majke Silvane i oca Marina.

Šunjerga je jednoglasno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina, a za svaku djelo dobio je po 24 godine.

U kaznu mu se ubraja vrijeme provedeno u pritvoru. Oduzimaju mu se pištolj i dvije kutije streljiva, ne mora nadoknaditi troškove.

Ivan Škarić, koji ga nije prijavio, dobio je godinu dana uvjetno ako u tri godine ne počini kazneno djelo.

Presudu je Šunjerga mirno odslušao i nije pokazao ni jednu emociju. Tek se u nekoliko navrata ležerno obratio pravosudnim policajcima, kao da se sve to njega ne tiče.

– Nedvojbeno je dokazano da je Tin Šunjerga ubio majku i oca. Tijekom postupka elementi bezrezervne osvete dokazani su postojanjem plana i hladnokrvnošću prilikom ubojstava. Motivi su nemjerljivi životima. Zabrane je doživljavao kao oduzimanje slobode, mrzio ih je i zbog toga se bezrezervno osvetio. Doživio je kao maltretiranje to što su mu prigovarali zbog loših ocjena i drogiranja. Podmuklo je počinio ubojstva. Sjeo je iza majke govoreći da mu prijatelj prvi mora izaći iz auta, što mu je majka povjerovala, a on je repetirao pištolj i ubio je. I otac je s povjerenjem pričao sa sinom ne sumnjajući ništa, a on je gledao oca i ubio ga u svom pohodu. Ubrojiv. Postupao je s maksimalnim stupnjem krivnje, s izravnom namjerom, iz podmukle osvete – obrazložila je sutkinja Sandra Radanović.

– Nakon počinjenja kaznenog djela dogovarao se s prijateljem, pucao je iz pištolja, drogirao se i zabavljao, a nakon toga vozio do Zagreba i natrag. Pokušao je prikriti zločin, uzeo je mobitele roditelja, bacio ih i razbio. Tražio je prijatelja da razbije njegov mobitel. Govorio je da su roditelji u Šibeniku, molio prijatelja da mu pomogne sakriti tijela. Ni jednu emociji ni tugu nije pokazao nego se zabavljao i provodio s prijateljima kao da se ništa nije dogodilo. Zbog dva djela koja su kriminalnog karaktera odraslih osoba ne treba mu se suditi kao maloljetniku. Jedina je opravdana kazna 40 godina. Ona može utjecati na osuđenika, ali i na druge – rekla je sutkinja.

Šunjergin odvjetnik Karlo Surić rekao je da je presuda bila očekivana.

– Žalbu ćemo podnijeti i čekamo odluku Vrhovnog suda. Nije bilo iznenađenja ni s njegove strane jer sam ga na to pripremio nakon što je prihvaćeno vještačenje Psihijatrijske bolnice Vrapče iako je defektološko vještačenje Centra za socijalnu skrb pokazalo nešto drukčiji nalaz. To je razlog za našu žalbu Vrhovnom sudu – rekao je Surić.

– Kad dobijemo pisani otpravak presude, onda ćemo odlučiti o žalbi – rekao je predstavnik optužbe iz županijskog DORH-a Branko Čvrljak.

Nakon zločina koji se dogodio u ožujku prošle godine i nakon što je uhićen, Šunjerga se navodno samoozljeđivao gašenjem cigareta po svojem licu, a na suđenju se rasplakao, što je njegov odvjetnik Karlo Surić ocijenio kajanjem.

– Postupak nije dugo trajao jer nije bilo obimnog dokaznog postupka te stoga ni suđenje nije dugo trajalo – rekao je ranije Hrvoje Višković, glasnogovornik Županijskog suda.

VIDEO: ČISTA VELIKA, 29.3. 2017, posljednji ispraćaj bračnog para Šunjerga, Silvane i Marina, koje je ubio sin Tin